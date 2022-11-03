В ЄС визначили одним із завдань на рік – перемогу України





Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель у четвер, 11 травня в Брюсселі під час дискусії в рамках Європейського саміту з безпеки та оборони. Він упевнений, що найкращий спосіб закінчити війну в Європі — допомогти Україні перемогти, - пише



"Путін не може виграти цю війну. Це наше найбільш потужне зобов’язання – моє особисте, усього Європейського Союзу та вільного світу. Путін не може виграти цю війну, і світ має розуміти, що відбувається в Україні. Це ще одна, дипломатична битва, яка є не менш важливою, ніж битва на полі бою. Тому що багато лідерів у світі перебувають у стані стратегічного "коливання". Я їх називаю "Так, але…". Не існує жодного "але". Існує вторгнення. Коли одна країна вдерлася до іншої, без причини, без жодного виправдання. Сотні людей гинуть, сотні людей. Навколо цього жодних "але" не існує", – сказав Жозеп Боррель.



Більшість країн світу, а це 141 держава, проголосували в ООН проти російської агресії, нагадав Боррель. Однак, за його словами, є держави, які не достатньо рішучі у засудженні цієї війни. Вони часто проголошують, що хочуть миру.



Але мир може бути досягнутий різними способами. Війну можна закінчити швидко – просто перестати допомагати Україні. Але в такому разі війна закінчиться разом з Україною.



"Бо якщо Росія переможе – вона знищить Україну та вб'є український народ. Тоді Європа опиниться в набагато небезпечнішому становищі, ніж зараз", – пояснив дипломат.



Він наголосив, якщо дозволити Путіну виграти, він перетворить Україну на другу Білорусь



"Ми матимемо російські війська на польському кордоні, небезпека різко зросте, але при цьому Україна вже не буде існувати, як мирна та незалежна держава. Саме це може відбутися", – підкреслив Жозеп Боррель.



"Хочете, щоб війна закінчилася? Тоді допоможіть Україні перемогти", – наголосив дипломат.



Як відомо, Жозеп Боррель на Європейській конференції з питань оборони та безпеки в Брюсселі повідомив, що ЄС надасть Україні 1 мільйон снарядів 155 мм і понад тисячу ракет. Крім того, до кінця 2023 року ЄС планує підготувати 30 тисяч українських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завершення російської агресії проти України є одним із ключових завдань на найближчі 18 місяців для усього Європейського Союзу та вільного світу. При цьому Україна має перемогти, а путінська Росія – отримати поразку.Про це заявив Високий представник ЄСу четвер, 11 травня в Брюсселі під час дискусії в рамках Європейського саміту з безпеки та оборони. Він упевнений, що найкращий спосіб закінчити війну в Європі — допомогти Україні перемогти, - пише Obozrevatel "Путін не може виграти цю війну. Це наше найбільш потужне зобов’язання – моє особисте, усього Європейського Союзу та вільного світу. Путін не може виграти цю війну, і світ має розуміти, що відбувається в Україні. Це ще одна, дипломатична битва, яка є не менш важливою, ніж битва на полі бою. Тому що багато лідерів у світі перебувають у стані стратегічного "коливання". Я їх називаю "Так, але…". Не існує жодного "але". Існує вторгнення. Коли одна країна вдерлася до іншої, без причини, без жодного виправдання. Сотні людей гинуть, сотні людей. Навколо цього жодних "але" не існує", – сказав Жозеп Боррель.Більшість країн світу, а це 141 держава, проголосували в ООН проти російської агресії, нагадав Боррель. Однак, за його словами, є держави, які не достатньо рішучі у засудженні цієї війни. Вони часто проголошують, що хочуть миру.Але мир може бути досягнутий різними способами. Війну можна закінчити швидко – просто перестати допомагати Україні. Але в такому разі війна закінчиться разом з Україною."Бо якщо Росія переможе – вона знищить Україну та вб'є український народ. Тоді Європа опиниться в набагато небезпечнішому становищі, ніж зараз", – пояснив дипломат.Він наголосив, якщо дозволити Путіну виграти, він перетворить Україну на другу Білорусь"Ми матимемо російські війська на польському кордоні, небезпека різко зросте, але при цьому Україна вже не буде існувати, як мирна та незалежна держава. Саме це може відбутися", – підкреслив Жозеп Боррель."Хочете, щоб війна закінчилася? Тоді допоможіть Україні перемогти", – наголосив дипломат.Як відомо, Жозеп Боррель на Європейській конференції з питань оборони та безпеки в Брюсселі повідомив, що ЄС надасть Україні 1 мільйон снарядів 155 мм і понад тисячу ракет. Крім того, до кінця 2023 року ЄС планує підготувати 30 тисяч українських військових.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію