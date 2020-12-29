Які пенсії зможуть отримати українські захисники





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Бойові доплати українських захисників не братимуть до уваги під час їхнього виходу на пенсію. Справа в тому, що розмір нарахування пенсії затверджується законодавством. «Премії» військовослужбовці отримують лише у період дії воєнного стану. Вони не мають постійного характеру, тому їх не можна враховувати для обчислення розміру пенсійних виплат.



Коли розраховують пенсію силовикам, враховують їхнє щомісячне грошове забезпечення, оклади за посадою та/або доплати за звання, відсоткову надбавку (доплату) за вислугу років, додаткові щомісячні види грошового забезпечення доплати, добавки та премії.



За законом №29 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх родин», пенсію можуть отримати особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу, а також члени їх родин.



У Верховній Раді України ініціювали новий законопроект щодо грошової винагороди військовослужбовців. Створено спеціальну робочу групу. Надійшла пропозиція підвищити розмір заробітної плати людям, які покликані на строкову військову службу, до рівня не нижче за мінімальну. Також планується збільшити стипендії курсантам – до рівня не нижче за стипендії цивільних вузів.



Депутати також обговорили індексацію пенсій військовослужбовцям та проблемні питання виплат компенсації членам родин військовослужбовців, які зникли безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багато українських військовослужбовців отримують доплати до основного розміру зарплати. Йдеться про 30, 50 та 100 тис. грн. Стало відомо, чи враховуватимуться вони під час виходу на пенсію.Про це пише Армія Іnform. Бойові доплати українських захисників не братимуть до уваги під час їхнього виходу на пенсію. Справа в тому, що розмір нарахування пенсії затверджується законодавством. «Премії» військовослужбовці отримують лише у період дії воєнного стану. Вони не мають постійного характеру, тому їх не можна враховувати для обчислення розміру пенсійних виплат.Коли розраховують пенсію силовикам, враховують їхнє щомісячне грошове забезпечення, оклади за посадою та/або доплати за звання, відсоткову надбавку (доплату) за вислугу років, додаткові щомісячні види грошового забезпечення доплати, добавки та премії.За законом №29 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх родин», пенсію можуть отримати особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу, а також члени їх родин.У Верховній Раді України ініціювали новий законопроект щодо грошової винагороди військовослужбовців. Створено спеціальну робочу групу. Надійшла пропозиція підвищити розмір заробітної плати людям, які покликані на строкову військову службу, до рівня не нижче за мінімальну. Також планується збільшити стипендії курсантам – до рівня не нижче за стипендії цивільних вузів.Депутати також обговорили індексацію пенсій військовослужбовцям та проблемні питання виплат компенсації членам родин військовослужбовців, які зникли безвісти.

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