Які пенсії зможуть отримати українські захисники

Які пенсії зможуть отримати українські захисники
Багато українських військовослужбовців отримують доплати до основного розміру зарплати. Йдеться про 30, 50 та 100 тис. грн. Стало відомо, чи враховуватимуться вони під час виходу на пенсію.

Про це пише Армія Іnform.

Бойові доплати українських захисників не братимуть до уваги під час їхнього виходу на пенсію. Справа в тому, що розмір нарахування пенсії затверджується законодавством. «Премії» військовослужбовці отримують лише у період дії воєнного стану. Вони не мають постійного характеру, тому їх не можна враховувати для обчислення розміру пенсійних виплат.

Коли розраховують пенсію силовикам, враховують їхнє щомісячне грошове забезпечення, оклади за посадою та/або доплати за звання, відсоткову надбавку (доплату) за вислугу років, додаткові щомісячні види грошового забезпечення доплати, добавки та премії.

За законом №29 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх родин», пенсію можуть отримати особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу, а також члени їх родин.

У Верховній Раді України ініціювали новий законопроект щодо грошової винагороди військовослужбовців. Створено спеціальну робочу групу. Надійшла пропозиція підвищити розмір заробітної плати людям, які покликані на строкову військову службу, до рівня не нижче за мінімальну. Також планується збільшити стипендії курсантам – до рівня не нижче за стипендії цивільних вузів.

Депутати також обговорили індексацію пенсій військовослужбовцям та проблемні питання виплат компенсації членам родин військовослужбовців, які зникли безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсія, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які пенсії зможуть отримати українські захисники
Сьогодні, 03:42
Волинські прикордонники шукають зв'язківців, медиків та машиністів кранів
Сьогодні, 02:17
На Донеччині росіяни змушують людей з інвалідністю працювати на окупаційну армію
Сьогодні, 01:16
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 11 травня
11 травень, 23:19
Схожі новини
На Рівненщині 95-річна жінка віддає пів пенсії військовим на Схід На Рівненщині 95-річна жінка віддає пів пенсії військовим на Схід
29 грудень, 2020, 15:08
Підвищення пенсій військовим в Україні: терміни та умови Підвищення пенсій військовим в Україні: терміни та умови
19 березень, 2018, 13:48
Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим
19 січень, 2018, 15:04
На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців
09 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які пенсії зможуть отримати українські захисники
Сьогодні, 03:42
 0
Волинські прикордонники шукають зв'язківців, медиків та машиністів кранів
Сьогодні, 02:17
 0
На Донеччині росіяни змушують людей з інвалідністю працювати на окупаційну армію
Сьогодні, 01:16
 0
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 11 травня
11 травень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8