Волинські прикордонники шукають зв'язківців, медиків та машиністів кранів

Волинський прикордонний загін проводить набір громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації.Про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.Для укомплектування вакантних посад потрібні фахівці різних категорій, в тому числі спеціалісти у сфері телекомунікаційних систем, фельдшери, кухарі, машиністи екскаватора одноківшевого і крану автомобільного, а також спеціалісти з геодезії, картографії, землеустрою або ж організації інженерного забезпечення.наявність освіти за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія», «Телекомунікації», «Інформаційні системи» тощо, досвід роботи у цих сферах.наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника та екскаваторника, досвід роботи.наявність військової кафедри, або ж проходження військової служби на сержантських посадах, повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, бакалавр).наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».Крім того, на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років.Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.