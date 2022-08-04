Ректорка волинського університету – друга серед українців у світовому рейтингу

Ректорка волинського університету – друга серед українців у світовому рейтингу
Ректори університетів Волині увійшли до рейтингу очільників українських ВНЗ у Світовому рейтингу найкращих ректорів та університетів 2023 року (The World Rating of the Best Chancellors and Universities).

За рейтингом, до "п'ятірки" кращих ректорів України увійшла ректорка ЛНТУ Ірина Вахович, - йдетьс

Рейтинг ТОП-5 ректорів з України очолив ректор Київського Національного університету ім. Шевченка Володимир Бугров, ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович зайняла другу позицію (609 місце у загальному рейтингу), третім був ректор Національного технічного університету «ХПІ» Євген Сокол, четверту позицію зайняв очільник Дніпропетровського університету внутрішніх справ Андрій Фоменко, а 5-ту - ректор Сумського державного університету Василь Карпуша.

Загалом у світовий рейтинг потрапило тридцять українських ЗВО та їхніх керівників.

Ректор найбільшого ЗВО Волині Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось теж увійшов до 30-ки найкращих ректорі з України, зайнявши 28 місце серед колег-співвітчизників та 994 у загальному світовому рейтингу.

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Теги: ВНУ, ЛНТУ, рейтинг
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