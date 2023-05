Ректорка волинського університету – друга серед українців у світовому рейтингу

Ректори університетів Волині увійшли до рейтингу очільників українських ВНЗ у Світовому рейтингу найкращих ректорів та університетів 2023 року (The World Rating of the Best Chancellors and Universities).Задо "п'ятірки" кращих ректорів України увійшла ректорка ЛНТУ, - йдетьсРейтинг ТОП-5 ректорів з України очолив ректор Київського Національного університету ім. Шевченка, ректор Луцького національного технічного університетузайняла другу позицію (609 місце у загальному рейтингу), третім був ректор Національного технічного університету «ХПІ», четверту позицію зайняв очільник Дніпропетровського університету внутрішніх справ, а 5-ту - ректор Сумського державного університетуЗагалом у світовий рейтинг потрапило тридцять українських ЗВО та їхніх керівників.Ректор найбільшого ЗВО Волині Волинського національного університету імені Лесі Українкитеж увійшов до 30-ки найкращих ректорі з України, зайнявши 28 місце серед колег-співвітчизників та 994 у загальному світовому рейтингу.