Волинський університет потрапив до ТОП-20 ЗВО України

Оприлюднено результати щорічного академічного рейтингу українських університетів «ТОП-200 Україна 2024».Два університети з Луцька потрапили до першої сотні навчальних закладів. Про це повідомляє портал Освіта ua.До найкращих 20 університетів України цього року ввійшли 5 столичних університетів, 3 університети з Харкова, по два зі Львова, Тернополя й Дніпра, та по одному представнику з Ужгорода, Луцька, Одеси, Івано-Франківська, Чернівців і Сум.Так, Волинський національний університет імені Лесі Українки потрапив до двадцятки кращих ЗВО України, зайнявши 19 позицію із сумою індексів 19,55.Інший заклад вищої освіти з Волині Луцький національний технічний університет зайняв 82 сходинку рейнтинг із показником 38,18.Рейтинг вишів вісімнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.За визначенням укладачів рейтингу, у процесі складання цьогорічного рейтингу враховано сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка перебуває в стані глибинних змін у ході здійснюваних реформ та зазнає великих втрат в результаті повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну.Експерти брали до уваги Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG, та рекомендації IREG.Спираючись на висновки цих конференцій, автори рейтингу використали багатокритеріальні підходи до оцінювання ефективності діяльності університетів на основі оброблення великих масивів даних про роботу закладів вищої освіти, які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена.Оцінювання діяльності українських університетів у 2024 році здійснювалося на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.З-поміж них найбільші вагові коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича діяльність, оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів, досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН та оцінювання впливу університетів на суспільство в чотирьох широких сферах: дослідження, інформаційно-просвітницька робота, управління та навчання.