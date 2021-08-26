В Україні можуть здорожчати всі товари та послуги

В Україні можуть здорожчати всі товари та послуги
У разі здорожчання пального, особливо дизелю, можуть зрости ціни на всі товари й послуги, навіть на квитки залізниці.

Про це розповів генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, - пише ТСН.

"Ми матимемо черговий виток інфляції. Бо вартість дизельного палива і меншою мірою бензину входить до собівартості майже усіх товарів та послуг, які виробляються в Україні", – пояснив він.

Гусак нагадав, що останнім часом через перебої з електропостачанням зростає питома вага дизельного палива в залізничних перевезеннях. Тому скоріше за все буде здорожчання залізничних перевезень і відтак – здорожчання майже всіх товарів та послуг в економіці України.

"Кожне підвищення акцизів, кожне підвищення тарифів державних монополій означає, що частина українських підприємств припинить свою діяльність, своє існування і вже не відновить не відновить роботу після перемоги України. Але ми дуже чітко розуміємо необхідність залучення додаткових коштів для бюджету, насамперед, для фінансування Збройних сил України", – підсумував гендиректор Федерації роботодавців транспорту.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у першому читанні закон, за яким уже з 1 липня 2024 року в Україні має різко збільшитися вартість бензина та дизеля для споживачів на АЗС. Якщо законопроєкт ухвалять у цілому і він набуде чинності, бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л.

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Теги: Україна, ціни, гроші, здорожчання
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