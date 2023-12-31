У Швейцарії можуть дозволити реекспорт зброї в Україну
Сьогодні, 03:42
Нижня палата парламенту Швейцарії - Комітет з питань безпекової політики Національної ради підтримав ініціативу, що пропонує дати дозвіл на непрямі поставки зброї Україні, себто реекспорт.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на видання Blick.
Під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів, зазначає ЗМІ і додає, що іще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.
Законопроєкт тепер має розглянути верхня палата парламенту - Національній раді Швейцарії та Раді кантонів. За умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.
Швейцарія - нейтральна країна, а тому забороняє постачати свою зброю в Україну.
Передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.
Проте офіційний Берн підтримує Україну іншими методами, зокрема й запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.
Нагадаємо, громадянина Швейцарії Джону Нейдхарта, який два роки воював на боці України проти росіян, заарештували в Берні. Напередодні 36-річний Нейдхарт сам добровільно здався поліції, чим шокував місцевих правоохоронців. Він пішов на цей крок, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру, який проходив саме у Швейцарії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на видання Blick.
Під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів, зазначає ЗМІ і додає, що іще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.
Законопроєкт тепер має розглянути верхня палата парламенту - Національній раді Швейцарії та Раді кантонів. За умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.
Швейцарія - нейтральна країна, а тому забороняє постачати свою зброю в Україну.
Передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.
Проте офіційний Берн підтримує Україну іншими методами, зокрема й запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.
Нагадаємо, громадянина Швейцарії Джону Нейдхарта, який два роки воював на боці України проти росіян, заарештували в Берні. Напередодні 36-річний Нейдхарт сам добровільно здався поліції, чим шокував місцевих правоохоронців. Він пішов на цей крок, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру, який проходив саме у Швейцарії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Швейцарії можуть дозволити реекспорт зброї в Україну
Сьогодні, 03:42
Волинський університет потрапив до ТОП-20 ЗВО України
Сьогодні, 02:17
В Україні можуть здорожчати всі товари та послуги
Сьогодні, 01:15
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Італія надасть Україні систему ППО SAMP/T
18 червень, 23:19