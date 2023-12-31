У Швейцарії можуть дозволити реекспорт зброї в Україну





Про це повідомляє



Під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів, зазначає ЗМІ і додає, що іще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.



Законопроєкт тепер має розглянути верхня палата парламенту - Національній раді Швейцарії та Раді кантонів. За умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.



Швейцарія - нейтральна країна, а тому забороняє постачати свою зброю в Україну.



Передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.



Проте офіційний Берн підтримує Україну іншими методами, зокрема й запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.



Нагадаємо, громадянина Швейцарії Джону Нейдхарта, який два роки воював на боці України проти росіян, заарештували в Берні. Напередодні 36-річний Нейдхарт сам добровільно здався поліції, чим шокував місцевих правоохоронців. Він пішов на цей крок, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру, який проходив саме у Швейцарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нижня палата парламенту Швейцарії - Комітет з питань безпекової політики Національної ради підтримав ініціативу, що пропонує дати дозвіл на непрямі поставки зброї Україні, себто реекспорт.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на видання Blick.Під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів, зазначає ЗМІ і додає, що іще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.Законопроєкт тепер має розглянути верхня палата парламенту - Національній раді Швейцарії та Раді кантонів. За умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.Швейцарія - нейтральна країна, а тому забороняє постачати свою зброю в Україну.Передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.Проте офіційний Берн підтримує Україну іншими методами, зокрема й запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.Нагадаємо, громадянина Швейцарії Джону Нейдхарта, який два роки воював на боці України проти росіян, заарештували в Берні. Напередодні 36-річний Нейдхарт сам добровільно здався поліції, чим шокував місцевих правоохоронців. Він пішов на цей крок, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру, який проходив саме у Швейцарії.

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