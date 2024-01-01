Стаціонарно і вдома: які медзаклади на Волині надають психіатричну допомогу
Сьогодні, 05:28
Станом на червень 2024 року чотири лікарні на Волині надають психіатричну допомогу дорослим та дітям в стаціонарних умовах, ще три — за місцем перебування пацієнта.
Про це Суспільному листом повідомила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик.
"Загалом за цими двома пакетами (стаціонарне лікування і допомога вдома) на Волині безоплатно у 2024 році отримали послуги вже 5 148 пацієнтів. 4 841 пацієнт отримав допомогу стаціонарно, 422 пацієнти – удома", – зазначила посадовиця.
Які лікарні на Волині надають психіатричну допомогу в стаціонарі
Волинський обласний госпіталь ветеранів війни у Луцьку. Тел: +380332721443;
Нововолинська центральна міська лікарня на проспекті перемоги. Тел: +380334449097;
Волинська обласна психіатрична лікарня в Олиці на вулиці Замкова, 28. Тел: +380336595397;
Волинська обласна психіатрична лікарня у селі Липини. Тел: +380332774903;
Володимирське територіальне медичне об'єднання на вулиці Шпитальна, 20. Тел: +380334234024.
Мобільні мультидисциплінарні команди, які надають допомогу вдома
Нововолинська центральна міська лікарня на проспекті перемоги. Тел: +380334449097;
Волинська обласна психіатрична лікарня у селі Липини (Тел: +380332774903) та в Луцьку на вулиці Карбишева 4б (Тел: +380332719386);
Володимирське територіальне медичне об'єднання на вулиці Шпитальна, 20. Тел: +380334234024.
Щоб звернутися до психіатра амбулаторно – направлення не обов’язкове, говорить Тетяна Кудик. Звернутися до лікаря можна в поліклініку чи лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та психіатра у штаті. Рішення про госпіталізацію приймає лікар-психіатр після психіатричного огляду пацієнта.
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Про це Суспільному листом повідомила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик.
"Загалом за цими двома пакетами (стаціонарне лікування і допомога вдома) на Волині безоплатно у 2024 році отримали послуги вже 5 148 пацієнтів. 4 841 пацієнт отримав допомогу стаціонарно, 422 пацієнти – удома", – зазначила посадовиця.
Які лікарні на Волині надають психіатричну допомогу в стаціонарі
Волинський обласний госпіталь ветеранів війни у Луцьку. Тел: +380332721443;
Нововолинська центральна міська лікарня на проспекті перемоги. Тел: +380334449097;
Волинська обласна психіатрична лікарня в Олиці на вулиці Замкова, 28. Тел: +380336595397;
Волинська обласна психіатрична лікарня у селі Липини. Тел: +380332774903;
Володимирське територіальне медичне об'єднання на вулиці Шпитальна, 20. Тел: +380334234024.
Мобільні мультидисциплінарні команди, які надають допомогу вдома
Нововолинська центральна міська лікарня на проспекті перемоги. Тел: +380334449097;
Волинська обласна психіатрична лікарня у селі Липини (Тел: +380332774903) та в Луцьку на вулиці Карбишева 4б (Тел: +380332719386);
Володимирське територіальне медичне об'єднання на вулиці Шпитальна, 20. Тел: +380334234024.
Щоб звернутися до психіатра амбулаторно – направлення не обов’язкове, говорить Тетяна Кудик. Звернутися до лікаря можна в поліклініку чи лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та психіатра у штаті. Рішення про госпіталізацію приймає лікар-психіатр після психіатричного огляду пацієнта.
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