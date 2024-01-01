Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі

Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі
Завершився навчальний рік, відтак випускникам Волині будуть вручати свідоцтва та нагороджувати медалями кращих із них.

У Луцьку вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти відбудеться 20 червня (1711 випускників). Про це йдеться у звіті очільника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря про підсумки 2023/2024 навчального року та роботу закладів освіти у новому 2024/2025 навчальному році, - пише ВСН.

Звіт головний освітянин Луцька представив на ознайомлення виконавчому комітету Луцької міської ради.

Як написано у документі, 244 кращих випускники Луцька будуть нагороджені медалями на Театральному майдані міста 20 червня.

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Теги: Волинь, Луцьк, освіта, випускний, свідоцтво, медалі
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