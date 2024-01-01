Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі
Сьогодні, 08:25
Завершився навчальний рік, відтак випускникам Волині будуть вручати свідоцтва та нагороджувати медалями кращих із них.
У Луцьку вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти відбудеться 20 червня (1711 випускників). Про це йдеться у звіті очільника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря про підсумки 2023/2024 навчального року та роботу закладів освіти у новому 2024/2025 навчальному році, - пише ВСН.
Звіт головний освітянин Луцька представив на ознайомлення виконавчому комітету Луцької міської ради.
Як написано у документі, 244 кращих випускники Луцька будуть нагороджені медалями на Театральному майдані міста 20 червня.
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У Луцьку вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти відбудеться 20 червня (1711 випускників). Про це йдеться у звіті очільника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря про підсумки 2023/2024 навчального року та роботу закладів освіти у новому 2024/2025 навчальному році, - пише ВСН.
Звіт головний освітянин Луцька представив на ознайомлення виконавчому комітету Луцької міської ради.
Як написано у документі, 244 кращих випускники Луцька будуть нагороджені медалями на Театральному майдані міста 20 червня.
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