Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі





У Луцьку вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти відбудеться 20 червня (1711 випускників). Про це йдеться у звіті очільника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря про підсумки 2023/2024 навчального року та роботу закладів освіти у новому 2024/2025 навчальному році, - пише



Звіт головний освітянин Луцька представив на ознайомлення виконавчому комітету Луцької міської ради.



Як написано у документі, 244 кращих випускники Луцька будуть нагороджені медалями на Театральному майдані міста 20 червня.

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