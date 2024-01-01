Львівщина: росіяни влучили у багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі





Про це Максим Козицький.



"За інформацією від ПвК «Захід» станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.



Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один «шахед».



Усіх їх наші воїни ППО збили", - йдеться в повідомленні.



Козицький зазначив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.



"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.



Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30.



Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині.



Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості.



Одужання постраждалим", - наголосив голова ОВА.



"Малехів. Попередньо, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон.



Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця. Стан середньої важкості.



У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.



Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "шахедів".

Науково-дослідницький інститут у Львові", - додав мер Львова Андрій Садовий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 «шахедів», які атакували Львівщину цієї ночі.Про це повідомив голова Львівської ОВА"За інформацією від ПвК «Захід» станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один «шахед».Усіх їх наші воїни ППО збили", - йдеться в повідомленні.Козицький зазначив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік."У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30.Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині.Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості.Одужання постраждалим", - наголосив голова ОВА."Малехів. Попередньо, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон.Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця. Стан середньої важкості.У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "шахедів".Науково-дослідницький інститут у Львові", - додав мер Львова

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