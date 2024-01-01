Львівщина: росіяни влучили у багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі
Сьогодні, 09:10
Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 «шахедів», які атакували Львівщину цієї ночі.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За інформацією від ПвК «Захід» станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.
Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один «шахед».
Усіх їх наші воїни ППО збили", - йдеться в повідомленні.
Козицький зазначив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.
"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.
Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30.
Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині.
Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості.
Одужання постраждалим", - наголосив голова ОВА.
"Малехів. Попередньо, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон.
Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця. Стан середньої важкості.
У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.
Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "шахедів".
Науково-дослідницький інститут у Львові", - додав мер Львова Андрій Садовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За інформацією від ПвК «Захід» станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.
Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один «шахед».
Усіх їх наші воїни ППО збили", - йдеться в повідомленні.
Козицький зазначив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.
"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.
Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30.
Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині.
Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості.
Одужання постраждалим", - наголосив голова ОВА.
"Малехів. Попередньо, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон.
Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця. Стан середньої важкості.
У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.
Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "шахедів".
Науково-дослідницький інститут у Львові", - додав мер Львова Андрій Садовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Три роки розлуки з братом: на «Ягодині» зустріли 16-річного хлопця, якого проти волі вивезли до росії
Сьогодні, 10:00
Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:45
Львівщина: росіяни влучили у багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі
Сьогодні, 09:10
Уночі сили ППО збили 19 російських дронів
Сьогодні, 09:00
Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі
Сьогодні, 08:25