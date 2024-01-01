Уночі сили ППО збили 19 російських дронів





Про це повідомляє Командування Повітряних сил.



В результаті бойової роботи збито 19 "шахедів" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.



Повідомляється, що окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).



Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним безпілотником типу "Shahed-131/136".Про це повідомляє Командування Повітряних сил.В результаті бойової роботи збито 19 "шахедів" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.Повідомляється, що окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони.

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