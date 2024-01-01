Уночі сили ППО збили 19 російських дронів

Уночі сили ППО збили 19 російських дронів
У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним безпілотником типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

В результаті бойової роботи збито 19 "шахедів" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Повідомляється, що окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони.

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Теги: Україна, росія, війна
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