Україна замовила 54 артустановки RCH 155





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За даними KNDS, наразі українська армія підписала з їхнім підприємством контракт щодо постачання 54 САУ RCH-155. Однак конкретних деталей угоди компанія не розголошує.



Раніше було відомо, що завдяки фінансуванню від Німеччини, Україна стала першим замовником цих колісних САУ у кількості 18 одиниць.



Артилерійська установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) розроблена на базі колісного бронетранспортера GTK Boxer з колісною формулою 8×8 німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW).



Ця система оснащена автоматизованим баштовим артилерійським модулем AGM, який використовує артилерійську частину від німецької самохідної гаубиці PzH 2000. Довжина ствола гармати становить 52 калібри.



Модуль AGM є безлюдним, тому екіпаж самохідної артилерійської установки RCH 155 складається лише з двох осіб. Боєкомплект модуля включає 30 снарядів.



За даними виробника, дальність стрільби установки становить 40 км, а з використанням снарядів V-LAP - до 52 км. Також установка здатна використовувати далекобійні снаряди "VULCANO" та "EXCALIBUR".



Загальна бойова маса колісної САУ становить 39 тонн, а маса модуля AGM - 12,5 тонн. Установка оснащена дизельним двигуном MTU потужністю 815 к.с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна підписала контракт та замовила самохідні артилерійські установки RCH 155.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії-виробника установок KNDS.За даними KNDS, наразі українська армія підписала з їхнім підприємством контракт щодо постачання 54 САУ RCH-155. Однак конкретних деталей угоди компанія не розголошує.Раніше було відомо, що завдяки фінансуванню від Німеччини, Україна стала першим замовником цих колісних САУ у кількості 18 одиниць.Артилерійська установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) розроблена на базі колісного бронетранспортера GTK Boxer з колісною формулою 8×8 німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW).Ця система оснащена автоматизованим баштовим артилерійським модулем AGM, який використовує артилерійську частину від німецької самохідної гаубиці PzH 2000. Довжина ствола гармати становить 52 калібри.Модуль AGM є безлюдним, тому екіпаж самохідної артилерійської установки RCH 155 складається лише з двох осіб. Боєкомплект модуля включає 30 снарядів.За даними виробника, дальність стрільби установки становить 40 км, а з використанням снарядів V-LAP - до 52 км. Також установка здатна використовувати далекобійні снаряди "VULCANO" та "EXCALIBUR".Загальна бойова маса колісної САУ становить 39 тонн, а маса модуля AGM - 12,5 тонн. Установка оснащена дизельним двигуном MTU потужністю 815 к.с.

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