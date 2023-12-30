Італія надасть Україні систему ППО SAMP/T

Італія надасть Україні систему ППО SAMP/T
Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакета військової допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає "Кореспондент".

"Він (пакет - ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність", - відповів глава МЗС.

Таяні погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, то таких питань більше не виникне. Зокрема йдеться про вартість переданої допомоги.

"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - сказав міністр.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Mamba призначений для перехоплення різноманітних цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами. Він може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Здатний збивати балістичні ракети на відстані до 25 кілометрів.

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Теги: ППО, Україна, Італія, допомога
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