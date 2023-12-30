Італія надасть Україні систему ППО SAMP/T





Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає



"Він (пакет - ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність", - відповів глава МЗС.



Таяні погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, то таких питань більше не виникне. Зокрема йдеться про вартість переданої допомоги.



"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - сказав міністр.



Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Mamba призначений для перехоплення різноманітних цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами. Він може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Здатний збивати балістичні ракети на відстані до 25 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакета військової допомоги.Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає "Кореспондент" "Він (пакет - ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність", - відповів глава МЗС.Таяні погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, то таких питань більше не виникне. Зокрема йдеться про вартість переданої допомоги."Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - сказав міністр.Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Mamba призначений для перехоплення різноманітних цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами. Він може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Здатний збивати балістичні ракети на відстані до 25 кілометрів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію