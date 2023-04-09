Де на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло 19 червня. ГРАФІК

Де на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло 19 червня. ГРАФІК
У середу 19 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки відключення світла ТУТ.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: електроенергія, Волиньобленерго, аварійні відключення
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