На Волині мешканці багатоповерхівки лишися без газу через сусідку-боржницю
Сьогодні, 21:16
Жителі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Ковельській у Володимирі страждають через відключення газу. Причина – свідома несплата боргу однією мешканкою із квартири №53.
Про відключення повідомив мешканець будинку Володщимир Музиченко, – пише БУГ.
«Вчора голова нашого ЖБК підписав акт припинення подачі газу в трикімнатні квартири 2-го під’їзду нашого будинку. Газ у квартири не подається. Зараз ми не маємо можливості приготувати собі їжу», – йдеться у повідомленні.
Причина відключення – свідома несплата за газ мешканцями квартири №53. Власниця заявила, що не бажає платити за комунальні послуги, «бо їй не відомо в які офшори йдуть гроші».
Через це страждають люди, які сумлінно сплачують за спожитий газ.
Виходить так, що адміністрація Газорозподільчої компанії позбавила мешканців життєво необхідних ресурсів для розв’язання питання заборгованості в одній з квартир. Офіційною підставою відключення газу зазначили відсутність акту про виконання робіт по щорічній перевірці вентиляційних каналів.
Володимир Музиченко зазначив, що 17-го червня звертався з цього приводу до міського голови І. Пальонки. Проте, станом на ранок 18-го червня газ так і не з’явився
До слова, серед жителів під’їзду – самотня 90-річна жінка.
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Про відключення повідомив мешканець будинку Володщимир Музиченко, – пише БУГ.
«Вчора голова нашого ЖБК підписав акт припинення подачі газу в трикімнатні квартири 2-го під’їзду нашого будинку. Газ у квартири не подається. Зараз ми не маємо можливості приготувати собі їжу», – йдеться у повідомленні.
Причина відключення – свідома несплата за газ мешканцями квартири №53. Власниця заявила, що не бажає платити за комунальні послуги, «бо їй не відомо в які офшори йдуть гроші».
Через це страждають люди, які сумлінно сплачують за спожитий газ.
Виходить так, що адміністрація Газорозподільчої компанії позбавила мешканців життєво необхідних ресурсів для розв’язання питання заборгованості в одній з квартир. Офіційною підставою відключення газу зазначили відсутність акту про виконання робіт по щорічній перевірці вентиляційних каналів.
Володимир Музиченко зазначив, що 17-го червня звертався з цього приводу до міського голови І. Пальонки. Проте, станом на ранок 18-го червня газ так і не з’явився
До слова, серед жителів під’їзду – самотня 90-річна жінка.
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Коментарі 1
газюрники, зловживаючи своїм монопольним становищем, як хочуть, так і строчуть
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