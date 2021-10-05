На Волині мешканці багатоповерхівки лишися без газу через сусідку-боржницю

Жителі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Ковельській у Володимирі страждають через відключення газу. Причина – свідома несплата боргу однією мешканкою із квартири №53.Про відключення повідомив мешканець будинку Володщимир Музиченко, – пише БУГ.«Вчора голова нашого ЖБК підписав акт припинення подачі газу в трикімнатні квартири 2-го під’їзду нашого будинку. Газ у квартири не подається. Зараз ми не маємо можливості приготувати собі їжу», – йдеться у повідомленні.Причина відключення – свідома несплата за газ мешканцями квартири №53. Власниця заявила, що не бажає платити за комунальні послуги, «бо їй не відомо в які офшори йдуть гроші».Через це страждають люди, які сумлінно сплачують за спожитий газ.Виходить так, що адміністрація Газорозподільчої компанії позбавила мешканців життєво необхідних ресурсів для розв’язання питання заборгованості в одній з квартир. Офіційною підставою відключення газу зазначили відсутність акту про виконання робіт по щорічній перевірці вентиляційних каналів.Володимир Музиченко зазначив, що 17-го червня звертався з цього приводу до міського голови І. Пальонки. Проте, станом на ранок 18-го червня газ так і не з’явивсяДо слова, серед жителів під’їзду – самотня 90-річна жінка.