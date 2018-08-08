На Волині у ставку потонув 17-річний юнак. ФОТО

У ставку села Копачівка, що в Луцькому районі, втопився 17-річний хлопець.Про це повідомляє аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк, - пише17 червня о 20:18 до водолазно-рятувального відділення (м.Луцьк) надійшов виклик про те, що в с. Копачівка Луцького району, купаючись у місцевому ставку зник хлопець.Водолази одразу виїхали на пошук зниклого у водоймі хлопця.О 20:58 рятувальники підняли тіло з води та відразу спільно з медиками провели реанімаційні заходи. О 21:10 представники медичної служби констатували клінічну смерть. Загиблим виявився Ющук Олександр Віталійович, 2007 року народження, житель с. Копачівка.Під час виконання рятувальних робіт було обстежено площу дна акваторії ставка, яка складала 375 м² при глибині 3 метри.