На Волині у ставку потонув 17-річний юнак. ФОТО
Сьогодні, 20:35
У ставку села Копачівка, що в Луцькому районі, втопився 17-річний хлопець.
Про це повідомляє аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк, - пише ІА Конкурент.
17 червня о 20:18 до водолазно-рятувального відділення (м.Луцьк) надійшов виклик про те, що в с. Копачівка Луцького району, купаючись у місцевому ставку зник хлопець.
Водолази одразу виїхали на пошук зниклого у водоймі хлопця.
О 20:58 рятувальники підняли тіло з води та відразу спільно з медиками провели реанімаційні заходи. О 21:10 представники медичної служби констатували клінічну смерть. Загиблим виявився Ющук Олександр Віталійович, 2007 року народження, житель с. Копачівка.
Під час виконання рятувальних робіт було обстежено площу дна акваторії ставка, яка складала 375 м² при глибині 3 метри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк, - пише ІА Конкурент.
17 червня о 20:18 до водолазно-рятувального відділення (м.Луцьк) надійшов виклик про те, що в с. Копачівка Луцького району, купаючись у місцевому ставку зник хлопець.
Водолази одразу виїхали на пошук зниклого у водоймі хлопця.
О 20:58 рятувальники підняли тіло з води та відразу спільно з медиками провели реанімаційні заходи. О 21:10 представники медичної служби констатували клінічну смерть. Загиблим виявився Ющук Олександр Віталійович, 2007 року народження, житель с. Копачівка.
Під час виконання рятувальних робіт було обстежено площу дна акваторії ставка, яка складала 375 м² при глибині 3 метри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у ставку потонув 17-річний юнак. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
У справі про підпал авто бійця ЗСУ у Дніпрі вже є підозрювані
Сьогодні, 19:00
Автівки у центральному парку Луцька постійно ламають болард
Сьогодні, 18:35