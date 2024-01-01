У справі про підпал авто бійця ЗСУ у Дніпрі вже є підозрювані

У справі про підпал авто бійця ЗСУ у Дніпрі вже є підозрювані
Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом мешканцям Дніпра, які підпалили автомобіль військового ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра чотирьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, підозрювані, серед яких двоє неповнолітніх, підпалили автомобіль військового ЗСУ в одному із районів Дніпра.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції, оперативний супровід – співробітники сектору кримінальної поліції.

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Теги: злочин, Україна
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