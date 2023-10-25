Автівки у центральному парку Луцька постійно ламають болард

Автівки у центральному парку Луцька постійно ламають болард
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку автівки регулярно ламають болард. Його вкотре забрали на ремонт.

Про це пише телеграмканал misto.media.

Обмежувач руху розміщений на алеї біля міського зоопарку. Цей стовпчик опускається, коли у водія є спеціальний дозвіл для проїзду. Такий пропуск надають для авто, що обслуговують парк чи працюють тут. Інші водії часом порушують правила проїзду на цій ділянці й це може призвести до поломки боларда.

«Якщо є пошкодження комунального майна із завданням збитків, КП «Парки та сквери» подає заяву до поліції або в усному порядку ми домовляємося з особою, що пошкодила болард, про відшкодування збитків», — прокоментував заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик.

З його слів, порушників знаходять, зокрема, за камерами спостереження, що встановлені у парку.

Через відсутність вітчизняних аналогів запчастин ремонт боларда може затягнутися, відповіли на наш запит у міськраді.

У 2023 році на поточний ремонт усіх болардів міста витратили 92,8 тис. грн. Роботи виконувало ПП «Вест-Вектор».

Цього року на поточний ремонт, обслуговування та електропостачання болардів міста виділили 400 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: парк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автівки у центральному парку Луцька постійно ламають болард
Сьогодні, 18:35
Командувачу ТрО «Південь» одеський суд призначив заставу у 2 мільйони
Сьогодні, 18:13
Волинянка здобула два «золота» на чемпіонаті Європи з армреслінгу
Сьогодні, 17:50
На Волині патрульні хутко розшукали зниклого 5-річного хлопчика
Сьогодні, 17:37
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Тарасюком
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Третину центрального парку в Луцьку затопило. ВІДЕО Третину центрального парку в Луцьку затопило. ВІДЕО
08 лютий, 01:15
Луцька влада нічого не може вдіяти із «Бригантиною» в парку: чому Луцька влада нічого не може вдіяти із «Бригантиною» в парку: чому
25 жовтень, 2023, 13:58
У центральному парку Луцька демонтували «чортове колесо» У центральному парку Луцька демонтували «чортове колесо»
12 жовтень, 2023, 18:45
У Луцьку витратять понад 1,6 мільйона на очистку каналів у міському парку У Луцьку витратять понад 1,6 мільйона на очистку каналів у міському парку
08 червень, 2023, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автівки у центральному парку Луцька постійно ламають болард
Сьогодні, 18:35
 0
Командувачу ТрО «Південь» одеський суд призначив заставу у 2 мільйони
Сьогодні, 18:13
 0
Волинянка здобула два «золота» на чемпіонаті Європи з армреслінгу
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині патрульні хутко розшукали зниклого 5-річного хлопчика
Сьогодні, 17:37
 0
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Тарасюком
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8