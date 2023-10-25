Автівки у центральному парку Луцька постійно ламають болард





Про це



Обмежувач руху розміщений на алеї біля міського зоопарку. Цей стовпчик опускається, коли у водія є спеціальний дозвіл для проїзду. Такий пропуск надають для авто, що обслуговують парк чи працюють тут. Інші водії часом порушують правила проїзду на цій ділянці й це може призвести до поломки боларда.



«Якщо є пошкодження комунального майна із завданням збитків, КП «Парки та сквери» подає заяву до поліції або в усному порядку ми домовляємося з особою, що пошкодила болард, про відшкодування збитків», — прокоментував заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик.



З його слів, порушників знаходять, зокрема, за камерами спостереження, що встановлені у парку.



Через відсутність вітчизняних аналогів запчастин ремонт боларда може затягнутися, відповіли на наш запит у міськраді.



У 2023 році на поточний ремонт усіх болардів міста витратили 92,8 тис. грн. Роботи виконувало ПП «Вест-Вектор».



Цього року на поточний ремонт, обслуговування та електропостачання болардів міста виділили 400 тис. грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку автівки регулярно ламають болард. Його вкотре забрали на ремонт.Про це пише телеграмканал misto.media.розміщений на алеї біля міського зоопарку. Цей стовпчик опускається, коли у водія є спеціальний дозвіл для проїзду. Такий пропуск надають для авто, що обслуговують парк чи працюють тут. Інші водії часом порушують правила проїзду на цій ділянці й це може призвести до поломки боларда.«Якщо є пошкодження комунального майна із завданням збитків, КП «Парки та сквери» подає заяву до поліції або в усному порядку ми домовляємося з особою, що пошкодила болард, про відшкодування збитків», — прокоментував заступник директора департаменту муніципальної вартиЗ його слів, порушників знаходять, зокрема, за камерами спостереження, що встановлені у парку.Через відсутність вітчизняних аналогів запчастин ремонт боларда може затягнутися, відповіли на наш запит у міськраді.У 2023 році на поточний ремонт усіх болардів міста витратили 92,8 тис. грн. Роботи виконувало ПП «Вест-Вектор».Цього року на поточний ремонт, обслуговування та електропостачання болардів міста виділили 400 тис. грн.

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