Волинянка здобула два «золота» на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Волинянка здобула два «золота» на чемпіонаті Європи з армреслінгу
На чемпіонаті Європи із армреслінгу, що відбувся у Польщі, волинянка Олена Кузьмич здобула дві золоті медалі.

Про це пише Нове життя.

У польському містечку Явожно відбувся Чемпіонат Європи з армреслінгу 2024. Україну на ньому представляла команда з двадцяти атлетів та атлеток, яких очолила волинянка із села Дольськ Олена Кузьмич.

У двох заліках лівої і правої руки Олена здобула два золота. Для спортсменки це перше золото на міжнародному рівні, адже на попередніх змаганнях вона здобувала срібло і бронзу.

«Я максимально щаслива, тому що останні пів року працюю в Міжнародній гуманітарній сфері як адвокатка, і було дуже непросто в підготовці, бо на все часу не вистачало. Тому цей результат мене більше ніж вражає», – розповідає Олена Кузьмич.
Волинянка здобула два «золота» на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Окрім того, українські атлети вибороли командну перемогу і зайняли третє місце.

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Теги: спорт, Волинь
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