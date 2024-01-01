Волинянка здобула два «золота» на чемпіонаті Європи з армреслінгу
Сьогодні, 17:50
На чемпіонаті Європи із армреслінгу, що відбувся у Польщі, волинянка Олена Кузьмич здобула дві золоті медалі.
Про це пише Нове життя.
У польському містечку Явожно відбувся Чемпіонат Європи з армреслінгу 2024. Україну на ньому представляла команда з двадцяти атлетів та атлеток, яких очолила волинянка із села Дольськ Олена Кузьмич.
У двох заліках лівої і правої руки Олена здобула два золота. Для спортсменки це перше золото на міжнародному рівні, адже на попередніх змаганнях вона здобувала срібло і бронзу.
«Я максимально щаслива, тому що останні пів року працюю в Міжнародній гуманітарній сфері як адвокатка, і було дуже непросто в підготовці, бо на все часу не вистачало. Тому цей результат мене більше ніж вражає», – розповідає Олена Кузьмич.
Окрім того, українські атлети вибороли командну перемогу і зайняли третє місце.
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Про це пише Нове життя.
У польському містечку Явожно відбувся Чемпіонат Європи з армреслінгу 2024. Україну на ньому представляла команда з двадцяти атлетів та атлеток, яких очолила волинянка із села Дольськ Олена Кузьмич.
У двох заліках лівої і правої руки Олена здобула два золота. Для спортсменки це перше золото на міжнародному рівні, адже на попередніх змаганнях вона здобувала срібло і бронзу.
«Я максимально щаслива, тому що останні пів року працюю в Міжнародній гуманітарній сфері як адвокатка, і було дуже непросто в підготовці, бо на все часу не вистачало. Тому цей результат мене більше ніж вражає», – розповідає Олена Кузьмич.
Окрім того, українські атлети вибороли командну перемогу і зайняли третє місце.
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