Чоловіки з Рівненщини купили на Волині понад 100 кілограм бурштину

Чоловіки з Рівненщини купили на Волині понад 100 кілограм бурштину
У Маневицькому районному суді на Волині оголосили вирок двом жителям Рівненщини, яких визнали винними у незаконному придбанні й перевезенні бурштину.

Як зазначили у рішенні суду, йдеться про 108 кілограмів каміння вартістю 89 тисяч 260 гривень, - пише Суспільне.

Чоловіків 53 і 42 років затримали у вересні 2022 року на одному з блокпостів у селищі Маневичі. У Нацполіції області тоді повідомляли, що бурштин був запакований в 11 поліетиленових пакетів, документів на нього не було. Авто і каміння тоді вилучили слідчі.

Під час засідання суду чоловіки визнали свою провину і розповіли, що у Маневицьку громаду приїхали із Сарненського району і придбали каміння у невідомого чоловіка.

За рішенням Маневицького суду, кожен з обвинувачених має сплатити штраф у розмірі 59 тисяч 500 гривень. Автомобіль марки Toyota Camry, яким перевозили бурштин, конфіскують у дохід держави.

Довідково: У грудні 2019-го Верховна Рада ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Він передбачає видачу дозволів на видобуток на певних земельних ділянках, також він вносить зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину. Водночас закон запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний видобуток і відповідальність за недотримання вимог рекультивації.

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Теги: Волинь, Рівненщина, суд, бурштин, поліція
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