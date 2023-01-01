Українські захисники знищили за добу 750 окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу ЗСУ ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3745 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,
артилерійських систем – 3068 (+15) од,
РСЗВ – 559 (+2) од,
засобів ППО ‒ 312 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
крилатих ракети ‒ 970 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,
спеціальної техніки ‒ 393 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3745 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,
артилерійських систем – 3068 (+15) од,
РСЗВ – 559 (+2) од,
засобів ППО ‒ 312 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
крилатих ракети ‒ 970 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,
спеціальної техніки ‒ 393 (+2).
Дані уточнюються.
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