Українські захисники знищили за добу 750 окупантів

Українські захисники знищили за добу 750 окупантів
За минулу добу ЗСУ ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3745 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,

артилерійських систем – 3068 (+15) од,

РСЗВ – 559 (+2) од,

засобів ППО ‒ 312 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),

крилатих ракети ‒ 970 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 393 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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