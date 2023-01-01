Українські захисники знищили за добу 750 окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3745 (+5) од,



бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,



артилерійських систем – 3068 (+15) од,



РСЗВ – 559 (+2) од,



засобів ППО ‒ 312 (+2) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),



крилатих ракети ‒ 970 (+0),



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,



спеціальної техніки ‒ 393 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,танків ‒ 3745 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,артилерійських систем – 3068 (+15) од,РСЗВ – 559 (+2) од,засобів ППО ‒ 312 (+2) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),крилатих ракети ‒ 970 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,спеціальної техніки ‒ 393 (+2).Дані уточнюються.

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