«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком

«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком
Навколішки ковельчани сьогодні, 21 березня, провели в останню путь земляка – солдата Олександра Галенка, який назавжди повернувся додому «На щиті».

Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Саша народився 27 травня 1977 року в росії, однак у серці його була Україна.

В перші ж дні повномасштабного російського вторгнення Саша з власної волі звернувся до військкомату, висловив готовність захищати державу у лавах ЗСУ. Пройшов медкомісію. Призвали на службу Олександра Галенка пізніше – 18 жовтня 2023 року. Боєць був гаранатометником у в/ч 0221.

Життя солдата української армії Олександра Володимировича Галенка обірвалося у місті Красноград Харківської області, куди до лікарні бійця терміново доправили після раптового погіршення стану здоров’я. Йому назавжди - 46.
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком

Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, дружині та сину, сестрі, а також усім друзям та близьким.
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком

Ми дякуємо воїнові за захист України та за спокій у нашому місті! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком
«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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