«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком
Сьогодні, 15:22
Навколішки ковельчани сьогодні, 21 березня, провели в останню путь земляка – солдата Олександра Галенка, який назавжди повернувся додому «На щиті».
Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Саша народився 27 травня 1977 року в росії, однак у серці його була Україна.
В перші ж дні повномасштабного російського вторгнення Саша з власної волі звернувся до військкомату, висловив готовність захищати державу у лавах ЗСУ. Пройшов медкомісію. Призвали на службу Олександра Галенка пізніше – 18 жовтня 2023 року. Боєць був гаранатометником у в/ч 0221.
Життя солдата української армії Олександра Володимировича Галенка обірвалося у місті Красноград Харківської області, куди до лікарні бійця терміново доправили після раптового погіршення стану здоров’я. Йому назавжди - 46.
Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, дружині та сину, сестрі, а також усім друзям та близьким.
Ми дякуємо воїнові за захист України та за спокій у нашому місті! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Саша народився 27 травня 1977 року в росії, однак у серці його була Україна.
В перші ж дні повномасштабного російського вторгнення Саша з власної волі звернувся до військкомату, висловив готовність захищати державу у лавах ЗСУ. Пройшов медкомісію. Призвали на службу Олександра Галенка пізніше – 18 жовтня 2023 року. Боєць був гаранатометником у в/ч 0221.
Життя солдата української армії Олександра Володимировича Галенка обірвалося у місті Красноград Харківської області, куди до лікарні бійця терміново доправили після раптового погіршення стану здоров’я. Йому назавжди - 46.
Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, дружині та сину, сестрі, а також усім друзям та близьким.
Ми дякуємо воїнові за захист України та за спокій у нашому місті! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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