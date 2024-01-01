«Народився в росії, однак у його серці – Україна»: у Ковелі попрощались з Героєм Олександром Галенком

Олександра Галенка, який назавжди повернувся додому «На щиті».



Про це Ігор Чайка.



"Саша народився 27 травня 1977 року в росії, однак у серці його була Україна.



В перші ж дні повномасштабного російського вторгнення Саша з власної волі звернувся до військкомату, висловив готовність захищати державу у лавах ЗСУ. Пройшов медкомісію. Призвали на службу Олександра Галенка пізніше – 18 жовтня 2023 року. Боєць був гаранатометником у в/ч 0221.



Життя солдата української армії Олександра Володимировича Галенка обірвалося у місті Красноград Харківської області, куди до лікарні бійця терміново доправили після раптового погіршення стану здоров’я. Йому назавжди - 46.



Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, дружині та сину, сестрі, а також усім друзям та близьким.



Ми дякуємо воїнові за захист України та за спокій у нашому місті! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навколішки ковельчани сьогодні, 21 березня, провели в останню путь земляка – солдата, який назавжди повернувся додому «На щиті».Про це повідомляє міський голова Ковеля"Саша народився 27 травня 1977 року в росії, однак у серці його була Україна.В перші ж дні повномасштабного російського вторгнення Саша з власної волі звернувся до військкомату, висловив готовність захищати державу у лавах ЗСУ. Пройшов медкомісію. Призвали на службу Олександра Галенка пізніше – 18 жовтня 2023 року. Боєць був гаранатометником у в/ч 0221.у місті Красноград Харківської області, куди до лікарні бійця терміново доправили після раптового погіршення стану здоров’я. Йому назавжди - 46.Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, дружині та сину, сестрі, а також усім друзям та близьким.Ми дякуємо воїнові за захист України та за спокій у нашому місті! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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