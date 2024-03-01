На Харківщині у лікарні помер Герой з Волині Олександр Галенко

Олександра Володимировича Галенка (27.05.1977 – 16.03.2024).



Про це Ігор Чайка.



"Сьогодні, 20 березня, він повертається додому «На щиті».



З 18 жовтня 2023 року Захисник служив гранатометником військової частини А0221. Солдат Олександр Галенко помер 16 березня 2024 року у лікарні м. Краснограда Харківської області, куди його доправили після різкого погіршення стану здоров’я.



Із Захисником України Ковель прощатиметься завтра, 21 березня", - йдеться в повідомленні.



О 12.00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого ходою вирушимо до центру міста. Громадянська панахида відбудеться на площі Героїв Майдану (біля міської ради). Поховають Олександра Галенка на Алеї почесних поховань міського кладовища.



"Висловлюю щирі співчуття рідним Олександра – матері, дружині та сину, сестрі, друзям та близьким. Вічна пам’ять Герою!" - написав мер Ковеля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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