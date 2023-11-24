Слідчі встановили військового рф, який убив цивільного на Чернігівщині

Правоохоронці ідентифікували військовослужбовця рф, якийна Чернігівщині.Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, у кінці лютого 2022 року в селі Нова Басань Ніжинського району російський військовослужбовець напав на мешканця сусіднього населеного пункту, який зупинився біля колони російської техніки і вийшов з власного автомобіля. При цьому цивільний чоловік не становив жодної загрози військам країни-агресора, був без зброї.Підозрюваний розстріляв його з автомата. Від отриманих травм він помер на місці. В той же час інший військовий рф, який перебував у БТР, з кулемета вистрілив у чоловіка і його автівку.На даний час вживаються заходи до оголошення підозрюваного у розшук, а також ідентифікації іншого причетного до злочину військового рф.Досудове розслідування - слідчі ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції.