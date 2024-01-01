Російські військові розстріляли трьох цивільних на окупованій Херсонщині, – ЗМІ





Як передає



«Трупи трьох мешканців села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків», - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков и Вознов.



Пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва – з Волгоградської області. Як з'ясувала ASTRA, Булелін ще 2010 року викрадав автомобіль, отримав умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості видання не знайшло.



Як повідомляв Укрінформ, двох російських військових підозрюють у вбивстві 64-річного мешканця Херсонщини. П’яні російські військові, 48-річний Ігор Турко і 38-річний Денис Чєрнов, 9 травня 2023 року вдерлися до помешкання 64-річного мешканця села Нова Збур’ївка на Херсонщині, жорстоко його побили і розстріляли.



На ТОТ Херсонщини окупанти вбили настоятеля храму 59-річного Степана Подольчака, бо той відмовився переходити у російську церкву і відмовився зрадити присягу і людей.



У тимчасово захопленій Горностаївці Каховського району Херсонської області російські загарбники закатували до смерті 28-річного Руслана Руснака.



ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові розстріляли трьох мирних жителів у окупованому селі Кохани Херсонської області.Як передає Укрінформ , про це інформує ASTRA.«Трупи трьох мешканців села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків», - йдеться у повідомленні.Як зазначається, загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков и Вознов.Пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річногота 37-річного. Обидва – з Волгоградської області. Як з'ясувала ASTRA, Булелін ще 2010 року викрадав автомобіль, отримав умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості видання не знайшло.Як повідомляв Укрінформ, двох російських військових підозрюють у вбивстві 64-річного мешканця Херсонщини. П’яні російські військові, 48-річнийі 38-річний, 9 травня 2023 року вдерлися до помешкання 64-річного мешканця села Нова Збур’ївка на Херсонщині, жорстоко його побили і розстріляли.На ТОТ Херсонщини окупанти вбили настоятеля храму 59-річного Степана Подольчака, бо той відмовився переходити у російську церкву і відмовився зрадити присягу і людей.У тимчасово захопленій Горностаївці Каховського району Херсонської області російські загарбники закатували до смерті 28-річногоЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію