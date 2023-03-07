Волиньрада звернулася до президента, аби з полону звільнили більше волинян





Звернення схвалили під час позачергової сесії Волинської обласної ради, пишуть



У зверненні йдеться про те, що з початку повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернутися лише 50 волинян, а загальна кількість повернутих захисників та захисниць становить 3145 осіб. Тож волинські депутати просять керівництво держави сприяти обміну більшої кількості військовослужбовців з Волинської області, звернутися до міжнародних партнерів та організацій, а також посили комунікацію з рідними військовополонених.



Подаємо текст звернення без змін:



З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 3135 захисників та захисниць, з них лише 50 – волиняни. За 3 місяці 2024-го року було проведено 3 великих обміни полоненими: 8 січня повернули 230 українців, 31 січня – 207, а 8 лютого – 100 полонених. Із 537 визволених бранців – лише 10 мешканці нашого краю.



На Волині є сотні сімей, рідні яких вважаються військовополоненими або є зниклими безвісти. Деякі з них не отримують жодних відомостей про своїх захисників роками. Жодної інформації не надходить ні від Міжнародного комітету Червоного Хреста (надалі – МКЧХ), ні від українських правозахисних організацій та органів безпеки.



Всупереч статутам Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (ст. 21), росія утримує військовополонених в закладах пенітенціарної системи покарань російської сторони (СІЗО). росія відмовляє у підтвердженні утримання людини та місця її утримання, що є порушенням ст. 23 Конвенції. Військовополонених приховують в традиціях тоталітарного режиму. російська сторона офіційно не підтверджує місце знаходження військовополонених, свідомо направляючи брехливі відповіді родичам. Крім того, росія не дозволяє військовополоненим виходити на зв’язок з родичами та близькими, не надає інформації про стан здоров’я, умови утримання військовополонених.



В той же час, згідно Конвенції, Міжнародний комітет Червоного Хреста – це нейтральний посередник, якому згідно зі ст. 126 Женевської Конвенції, дозволено відвідувати всі місця, де можуть перебувати військовополонені. Згідно Конвенції, МКЧХ має доступ до всіх приміщень, якими користуються військовополонені, саме представники МКЧХ можуть розмовляти з військовополоненими та їхніми представниками. На адресу МКЧХ були відправлені сотні звернень від рідних військовополонених із Волині, але прямих відповідей організація не надала. Тож, на сьогодні, на жаль, можемо констатувати повну інертність з боку МКЧХ.



Звертаємося до Вас з проханням:



1. сприяти обміну більшої кількості військовослужбовців з Волинської області, які перебувають в полоні;



2. вчергове звернутися до наших міжнародних партнерів аби привернути їх увагу до ситуації з нашими полоненими;



3. вкотре нагадати організаціям ООН, Червоного Хреста, державам партнерам про їх зобов’язання і забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених;



4. посилити комунікацію з рідними військових, які перебувають в полоні.

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