На кордоні затримали угорця, який хотів продати українку у бордель у Камбоджі
Сьогодні, 16:08
Оперативники Чопського прикордонного загону спільно із працівниками Нацполіції ліквідували канал торгівлі людьми, що діяв на Закарпатті.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Безпосередньо на державному кордоні вони затримали громадянина Угорщини, який переправляв до країн ЄС 27-річну українку. Після перетину держрубежу чоловік мав довезти жертву автомобілем до аеропорту, звідки вони б вилетіли до Королівства Камбоджі. Там на дівчину чекала сексуальна експлуатація.
Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.
Торговця людьми та його жертву затримали після проходження ними контролю на виїзд з України у пункті пропуску «Косино». До заходів із затримання залучили також оперативників Мукачівського загону.
За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.
Чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Тривають слідчі дії.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Безпосередньо на державному кордоні вони затримали громадянина Угорщини, який переправляв до країн ЄС 27-річну українку. Після перетину держрубежу чоловік мав довезти жертву автомобілем до аеропорту, звідки вони б вилетіли до Королівства Камбоджі. Там на дівчину чекала сексуальна експлуатація.
Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.
Торговця людьми та його жертву затримали після проходження ними контролю на виїзд з України у пункті пропуску «Косино». До заходів із затримання залучили також оперативників Мукачівського загону.
За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.
Чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Тривають слідчі дії.
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