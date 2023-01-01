У Таїланді бандити викрали 21-річну лучанку: усі подробиці
Сьогодні, 10:59
Лучанка Богдана Кашпрук кілька тижнів тому вилетіла до Таїладну, щоб почати працювати в готельному бізнесі, після чого зв’язок із нею перервався, пише Волинь Нова.
Нещодавно Богдана зателефонувала рідному братові Тарасу, який кілька років живе й працює в Польщі, і повідомила цю страшну звістку. А також те, що її бандити утримують десь між Таїландом, Лаосом і М’янмою.
Лучанка двічі намагалася втекти, але дівчину ловили, заковували в кайданки та жорстоко били. Після останньої спроби Богдані пригрозили смертю, якщо вона наважиться знову.
Як інформують fakty.ua, зникненню Богдани Кашпрук була присвячена ціла стаття у польському виданні Dziennik Sledczy. Річ у тім, що дівчина вилітала на роботу до Таїланду з Польщі, де гостювала у брата.
Дізнавшись про те, що сестру викрали, її брат Тарас одразу звернувся до польської поліції міста Катовіце. Однак там відповіли, що вести пошуки дівчини, яка зникла в Південно-Східній Азії, полякам буде дуже складно, оскільки Богдана – громадянка іншої країни.
Проте відшукати українку взялася група польських приватних детективів, які вже мають досвід у розшуковій роботі. Не так давно ці детективи знайшли в Таїланді дівчину з Вроцлава. Ба більше, оцінивши ситуацію, детективи вирішили вести пошуки зниклої дівчини безплатно. Членкиня групи детективів Евеліна Томашек заявила польським журналістам, що родичам Богдани потрібно буде лише оплатити переліт групи до Таїланду, а також проживання та супутні витрати.
Тарас Кашпрук розповів польським журналістам про свою зниклу сестру: «Богдана дуже освічена, знає п’ять мов. Трьома мовами розмовляє абсолютно вільно. Нещодавно вона приїхала до мене в Польщу з нашого рідного Луцька. Приїхала погостювати. Її дуже добре прийняли у нашій польській родині: я живу зі своєю нареченою та її мамою. Богдана шукала роботу, і випала нагода – готельний бізнес у Таїланді».
Наголошувалося, що робота – абсолютно легальна. Сам готель, де треба було працювати дівчині, має гарну репутацію...
«Поки їй вдається зрідка зателефонувати, ми знаємо, що вона жива»
Деякий час про Богдану не було нічого чути. А потім – цей несподіваний дзвінок через телеграм з невідомого номера. «Мене викрали та можуть вбити. Часу дуже мало, – швидко промовила дівчина у слухавку. – Група, яка мене викрала, озброєна. Їх багато. Скоріш за все, їх покриває місцева поліція».
На запитання брата, де саме вона знаходиться, Богдана відповіла, що точно не знає. «Це, найімовірніше, вже не в Таїланді. Може, Лаос, може, М’янма. Або десь біля кордону». Також дівчина встигла розповісти, що разом із нею утримують ще кількох полонянок, серед яких є дівчата з європейською зовнішністю.
Богдана не могла довго говорити. Сказала лише, що їй вдалося роздобути телефон і вона його ховає. Але мобільник не має зарядного пристрою. А ще додала, що викрадачі їй пригрозили смертю після двох спроб втечі. «Вони мене дуже сильно побили й закували в кайданки», – встигла додати дівчина, після чого зв’язок перервався.
Польські детективи, які взялися за справу, вважають, що, швидше за все, йдеться про банду, яка займається торгівлею людьми, і застерігають близьких Богдани від того, щоб вони телефонували їй самі, навіть якщо знають, як додзвонитися:
– Вона ховає телефон. Несподіваний дзвінок може його видати. До того ж там є проблема із зарядкою гаджета. Поки їй вдається зрідка зателефонувати, ми знаємо, що вона жива...
Проте викрадачі дівчини ще не виходили на зв’язок і не озвучували своїх вимог. Попри активну інформаційну компанію у соціальних мережах, брат Богдани Тарас поки що утримується від коментарів для українських журналістів.
Автор Михайло СЕРГУШЕВ
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Нещодавно Богдана зателефонувала рідному братові Тарасу, який кілька років живе й працює в Польщі, і повідомила цю страшну звістку. А також те, що її бандити утримують десь між Таїландом, Лаосом і М’янмою.
Лучанка двічі намагалася втекти, але дівчину ловили, заковували в кайданки та жорстоко били. Після останньої спроби Богдані пригрозили смертю, якщо вона наважиться знову.
Як інформують fakty.ua, зникненню Богдани Кашпрук була присвячена ціла стаття у польському виданні Dziennik Sledczy. Річ у тім, що дівчина вилітала на роботу до Таїланду з Польщі, де гостювала у брата.
Дізнавшись про те, що сестру викрали, її брат Тарас одразу звернувся до польської поліції міста Катовіце. Однак там відповіли, що вести пошуки дівчини, яка зникла в Південно-Східній Азії, полякам буде дуже складно, оскільки Богдана – громадянка іншої країни.
Проте відшукати українку взялася група польських приватних детективів, які вже мають досвід у розшуковій роботі. Не так давно ці детективи знайшли в Таїланді дівчину з Вроцлава. Ба більше, оцінивши ситуацію, детективи вирішили вести пошуки зниклої дівчини безплатно. Членкиня групи детективів Евеліна Томашек заявила польським журналістам, що родичам Богдани потрібно буде лише оплатити переліт групи до Таїланду, а також проживання та супутні витрати.
Тарас Кашпрук розповів польським журналістам про свою зниклу сестру: «Богдана дуже освічена, знає п’ять мов. Трьома мовами розмовляє абсолютно вільно. Нещодавно вона приїхала до мене в Польщу з нашого рідного Луцька. Приїхала погостювати. Її дуже добре прийняли у нашій польській родині: я живу зі своєю нареченою та її мамою. Богдана шукала роботу, і випала нагода – готельний бізнес у Таїланді».
Наголошувалося, що робота – абсолютно легальна. Сам готель, де треба було працювати дівчині, має гарну репутацію...
«Поки їй вдається зрідка зателефонувати, ми знаємо, що вона жива»
Деякий час про Богдану не було нічого чути. А потім – цей несподіваний дзвінок через телеграм з невідомого номера. «Мене викрали та можуть вбити. Часу дуже мало, – швидко промовила дівчина у слухавку. – Група, яка мене викрала, озброєна. Їх багато. Скоріш за все, їх покриває місцева поліція».
На запитання брата, де саме вона знаходиться, Богдана відповіла, що точно не знає. «Це, найімовірніше, вже не в Таїланді. Може, Лаос, може, М’янма. Або десь біля кордону». Також дівчина встигла розповісти, що разом із нею утримують ще кількох полонянок, серед яких є дівчата з європейською зовнішністю.
Богдана не могла довго говорити. Сказала лише, що їй вдалося роздобути телефон і вона його ховає. Але мобільник не має зарядного пристрою. А ще додала, що викрадачі їй пригрозили смертю після двох спроб втечі. «Вони мене дуже сильно побили й закували в кайданки», – встигла додати дівчина, після чого зв’язок перервався.
Польські детективи, які взялися за справу, вважають, що, швидше за все, йдеться про банду, яка займається торгівлею людьми, і застерігають близьких Богдани від того, щоб вони телефонували їй самі, навіть якщо знають, як додзвонитися:
– Вона ховає телефон. Несподіваний дзвінок може його видати. До того ж там є проблема із зарядкою гаджета. Поки їй вдається зрідка зателефонувати, ми знаємо, що вона жива...
Проте викрадачі дівчини ще не виходили на зв’язок і не озвучували своїх вимог. Попри активну інформаційну компанію у соціальних мережах, брат Богдани Тарас поки що утримується від коментарів для українських журналістів.
Автор Михайло СЕРГУШЕВ
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