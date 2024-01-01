Посеред вулиці в Луцьку спалахнуло таксі

Посеред вулиці в Луцьку спалахнуло таксі
На бульварі Дружби народів в обласному центрі Волині зайнявся автомобіль популярної служби таксі.

Про це пише Конкурент.

Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився на мікрорайоні ЛПЗ.

Як видно на відео, двоє чоловіків намагаються загасити вогонь, який виривається з-під капота авто.



Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна горів автомобіль.

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Теги: пожежа, Волинь
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