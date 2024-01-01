Посеред вулиці в Луцьку спалахнуло таксі
Сьогодні, 15:31
На бульварі Дружби народів в обласному центрі Волині зайнявся автомобіль популярної служби таксі.
Про це пише Конкурент.
Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився на мікрорайоні ЛПЗ.
Як видно на відео, двоє чоловіків намагаються загасити вогонь, який виривається з-під капота авто.
Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна горів автомобіль.
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Про це пише Конкурент.
Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився на мікрорайоні ЛПЗ.
Як видно на відео, двоє чоловіків намагаються загасити вогонь, який виривається з-під капота авто.
Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна горів автомобіль.
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