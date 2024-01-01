Посеред вулиці в Луцьку спалахнуло таксі





Про це пише



Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився на мікрорайоні ЛПЗ.



Як видно на відео, двоє чоловіків намагаються загасити вогонь, який виривається з-під капота авто.







Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна горів автомобіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На бульварі Дружби народів в обласному центрі Волині зайнявся автомобіль популярної служби таксі.Про це пише Конкурент Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився на мікрорайоні ЛПЗ.Як видно на відео, двоє чоловіків намагаються загасити вогонь, який виривається з-під капота авто.Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна

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