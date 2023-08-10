Депутат Волиньради, якого судять за хабар, склав мандат

Валентин Кошельник, який постав перед судом за звинуваченнями у зловживанні впливом, склав депутатські повноваження.



Про це повідомляє



Волинська обласна рада припинила повноваження депутата Валентина Кошельника на підставі його заяви.



«Достроково припинити повноваження депутата Волинської обласної ради Кошельника Валентина Івановича у зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. Невідкладно поінформувати Волинську обласну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради», - йдеться у рішенні.



Довідково:



Валентин Кошельник - голова Володимир-Волинського міського осередку партії «Фронт Змін», засновник дитячо-юнацького футбольного клубу «ВІК», депутат 2-х скликань Володимир-Волинської міської ради, головний тренер юнацької збірної Волинської області з футболу.



2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за виборчим списком Волинської обласної організації політичної партії «Фронт Змін».Був членом постійної комісії з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму.



У 2015 році обраний депутатом Волинської обласної ради від партії "Солідарність".



У 2020 р. обраний депутатом Волинської обласної ради від партії "ЗА Майбутнє". Член фракції "ЗА Майбутнє" в обласній раді. Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Волинської облради, який, склав депутатські повноваження.Про це повідомляє ВСН Волинська обласна рада припинила повноваження депутата Валентина Кошельника на підставі його заяви.«Достроково припинити повноваження депутата Волинської обласної ради Кошельника Валентина Івановича у зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. Невідкладно поінформувати Волинську обласну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради», - йдеться у рішенні.

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