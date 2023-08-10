Депутат Волиньради, якого судять за хабар, склав мандат

Депутат Волиньради, якого судять за хабар, склав мандат
Депутат Волинської облради Валентин Кошельник, який постав перед судом за звинуваченнями у зловживанні впливом, склав депутатські повноваження.

Про це повідомляє ВСН.

Волинська обласна рада припинила повноваження депутата Валентина Кошельника на підставі його заяви.

«Достроково припинити повноваження депутата Волинської обласної ради Кошельника Валентина Івановича у зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. Невідкладно поінформувати Волинську обласну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради», - йдеться у рішенні.

Довідково:

Валентин Кошельник - голова Володимир-Волинського міського осередку партії «Фронт Змін», засновник дитячо-юнацького футбольного клубу «ВІК», депутат 2-х скликань Володимир-Волинської міської ради, головний тренер юнацької збірної Волинської області з футболу.

2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за виборчим списком Волинської обласної організації політичної партії «Фронт Змін».Був членом постійної комісії з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

У 2015 році обраний депутатом Волинської обласної ради від партії "Солідарність".

У 2020 р. обраний депутатом Волинської обласної ради від партії "ЗА Майбутнє". Член фракції "ЗА Майбутнє" в обласній раді. Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: депутати, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посеред вулиці в Луцьку спалахнуло таксі
Сьогодні, 15:31
Перша партія дронів-літаків доставлена захисникам на Бахмутський напрямок, – «Українська команда»
Сьогодні, 15:15
Депутат Волиньради, якого судять за хабар, склав мандат
Сьогодні, 15:03
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Сьогодні, 14:47
Волиньрада хоче проконтролювати, чи розривають договори оренди храмів із МП
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій
10 серпень, 2023, 17:02
Волинські прикордонники розповіли, як працює заборона виїзду депутатам і чиновникам Волинські прикордонники розповіли, як працює заборона виїзду депутатам і чиновникам
07 лютий, 2023, 12:05
Волинські депутати – в лавах тероборони Волинські депутати – в лавах тероборони
05 березень, 2022, 16:25
На Волині стартує спартакіада серед депутатів: у чому будуть змагатися На Волині стартує спартакіада серед депутатів: у чому будуть змагатися
05 листопад, 2021, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські військові розстріляли трьох цивільних на окупованій Херсонщині, – ЗМІ
Сьогодні, 16:31
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:10
 0
На кордоні затримали угорця, який хотів продати українку у бордель у Камбоджі
Сьогодні, 16:08
 0
Волиньрада звернулася до президента, аби з полону звільнили більше волинян
Сьогодні, 15:50
 0
Посеред вулиці в Луцьку спалахнуло таксі
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8