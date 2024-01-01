Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Сьогодні, 14:47
На позиціях Луцького батальйону 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ побував комбриг, полковник Руслан Ткачук.
Про це в телеграмі інформує військова частина.
Перевіривши готовність підрозділів і поспілкувавшись на «нулі» з особовим складом, полковник Ткачук вручив найкращим бійцям відзнаки командира 100 обр «За оборону рідного краю».
Нагадаємо, що Луцький батальйон нашої бригади вже другий рік (з початку березня 2023-го) перебуває на сході України, де тримав і тримає оборону на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках. За увесь цей час бійці батальйону не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.
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Про це в телеграмі інформує військова частина.
Перевіривши готовність підрозділів і поспілкувавшись на «нулі» з особовим складом, полковник Ткачук вручив найкращим бійцям відзнаки командира 100 обр «За оборону рідного краю».
Нагадаємо, що Луцький батальйон нашої бригади вже другий рік (з початку березня 2023-го) перебуває на сході України, де тримав і тримає оборону на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках. За увесь цей час бійці батальйону не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.
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