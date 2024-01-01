Бійців луцького батальйону нагородили на передовій

Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
На позиціях Луцького батальйону 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ побував комбриг, полковник Руслан Ткачук.

Про це в телеграмі інформує військова частина.

Перевіривши готовність підрозділів і поспілкувавшись на «нулі» з особовим складом, полковник Ткачук вручив найкращим бійцям відзнаки командира 100 обр «За оборону рідного краю».
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій

Нагадаємо, що Луцький батальйон нашої бригади вже другий рік (з початку березня 2023-го) перебуває на сході України, де тримав і тримає оборону на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках. За увесь цей час бійці батальйону не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад.
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій
Бійців луцького батальйону нагородили на передовій

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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