Навколо села на Волині встановили 3-кілометрову карантинну зону

випадок африканської чуми свиней, який зафіксували у громаді.



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Голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський розповів, що за 3,7 кілометра від села Синове знайшли трупи двох диких свиней.



Рішення про запровадження карантину, який діятиме 40 днів, ухвалили напередодні на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ковельській райдержадміністрації.



Територія філії "Ковельське лісове господарство", де виявили хворих на африканську чуму свиней, учасники комісії визнали неблагополучним пунктом. Також в радіусі 10 кілометрів встановлена зона спостереження, до якої увійшли села Синове, Соколище та Шкроби.



Голова громади Ростислав Шиманський додав: у разі виявлення захворювання чи загибелі домашніх свиней місцеві жителі мають повідомляти сільську раду, поліцію або Держпродспоживслужбу.



Двоє загиблих диких свиней під час обходу на території філії "Ковельське лісове господарство" виявив близько 19 години 14 березня 2024 року єгер, розповіла головна спеціалістка відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби області Анна Синя.



15 березня було проведено розтин тварин та відбір матеріалу. Далі, каже Анна Синя, свиней захоронили, а їхнє місце загибелі продезінфікували.



Відібрані проби були направлені у Волинську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами експертизи, у пробах біоматеріалу було встановлено діагноз — африканська чума свиней.



Наразі спеціалісти ветмедицини Старовижівського відділу обходять двори та оглядають поголів'я свиней, а користувачі мисливських угідь обстежують територію задля виявлення хворих чи загиблих тварин.



Станом на 19 березня нових випадків захворювання або загибелі свиней в області не виявлено, додала Анна Синя.



Довідково:



Африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней збудником якого є вірус. Інкубаційний період захворювання короткий (2–12 днів) і супроводжується лихоманкою (40–42 °С) впродовж 48-ми годин перед проявом клінічних ознак та відсутністю інших симптомів в цей період.



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