Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими

Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
Правоохоронці повідомили про підозру двом псевдовійськовим, які підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона гривень.

Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям столиці у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги.
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими

Представники благодійних фондів зв’язувалися із шахраями за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу.

В подальшому вони під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито цих частин отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд.

При цьому оформлювали акт-прийому передачі допомоги. Як доказ надання допомоги від фонду військовій частині шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими

Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували.
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими

На даний час встановлена причетність підозрюваних до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 млн гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько півмільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені документи та печатки військових частин, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази.
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими

Обох затримали. Також їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві.

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Теги: шахраї, Україна
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