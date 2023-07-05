Троє херсонців загинули, коли намагалися розібрати дрон

Троє херсонців загинули, коли намагалися розібрати дрон
На Херсонщині трапилася трагедія: троє людей загинуло, намагаючись розібрати дрон.

Про це повідомляє в телеграмі ДСНС.

Подія сталася у селі Львове Бериславського району. Там троє місцевих мешканців (чоловіки 45, 55 та 67 років) знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом.

Чоловіки принесли його додому та почали розбирати, внаслідок чого пристрій здетонував. Всі троє отримали тяжкі поранення, від яких померли в кареті швидкої допомоги.

«Вкотре нагадуємо: брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети категорично заборонено! Це може коштувати вам життя! Не наражайте себе на небезпеку! Помітили боєприпас – негайно відійдіть на безпечну відстань (до 100 метрів) та телефонуйте 101!» - зазначили в ДСНС.

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Теги: вибух, Україна
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