Троє херсонців загинули, коли намагалися розібрати дрон

На Херсонщині трапилася трагедія: троє людей загинуло, намагаючись розібрати дрон.Про це повідомляє в телеграмі ДСНС.Подія сталася у селі Львове Бериславського району. Там троє місцевих мешканців (чоловіки 45, 55 та 67 років) знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом.Чоловіки принесли його додому та почали розбирати, внаслідок чого. Всі троє отримали тяжкі поранення, від яких померли в кареті швидкої допомоги.«Вкотре нагадуємо: брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети категорично заборонено! Це може коштувати вам життя! Не наражайте себе на небезпеку! Помітили боєприпас – негайно відійдіть на безпечну відстань (до 100 метрів) та телефонуйте 101!» - зазначили в ДСНС.