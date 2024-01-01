У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком

У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком
Сьогодні, 19 березня, увечері до Володимира прибуде траурний кортеж із померлим на рівненському полігоні воїном Ігорем Остапчуком, мешканцем села Заріччя.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Усі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це у Василівській церкві, де труна перебуватиме цілу ніч.

Завтра, 20 березня, о 13.00 там розпочнеться чин похорону, а звідти траурна процесія ненадовго вирушить до рідного дому захисника на вул. Озерну, 3а.

Тож мер попросив о 13.45 сформувати коридор шани вулицями Василівською, Луцькою, Данила Галицького, Степана Бандери, а далі вже на Заріччі – вулицями Героїв Майдану, Стемковського та Озерною.

Поховають 56-річного сержанта на Шистівському кладовищі.

«Щирі співчуття родині та близьким! Світла пам’ять та вічна шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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