У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком

Сьогодні, 19 березня, увечері до Володимира прибуде траурний кортеж ізвоїном, мешканцем села Заріччя.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаУсі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це у Василівській церкві, де труна перебуватиме цілу ніч.Завтра, 20 березня, о 13.00 там розпочнеться чин похорону, а звідти траурна процесія ненадовго вирушить до рідного дому захисника на вул. Озерну, 3а.Тож мер попросив о 13.45 сформувати коридор шани вулицями Василівською, Луцькою, Данила Галицького, Степана Бандери, а далі вже на Заріччі – вулицями Героїв Майдану, Стемковського та Озерною.Поховають 56-річного сержанта на Шистівському кладовищі.«Щирі співчуття родині та близьким! Світла пам’ять та вічна шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.