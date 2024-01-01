У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком
Сьогодні, 13:04
Сьогодні, 19 березня, увечері до Володимира прибуде траурний кортеж із померлим на рівненському полігоні воїном Ігорем Остапчуком, мешканцем села Заріччя.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Усі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це у Василівській церкві, де труна перебуватиме цілу ніч.
Завтра, 20 березня, о 13.00 там розпочнеться чин похорону, а звідти траурна процесія ненадовго вирушить до рідного дому захисника на вул. Озерну, 3а.
Тож мер попросив о 13.45 сформувати коридор шани вулицями Василівською, Луцькою, Данила Галицького, Степана Бандери, а далі вже на Заріччі – вулицями Героїв Майдану, Стемковського та Озерною.
Поховають 56-річного сержанта на Шистівському кладовищі.
«Щирі співчуття родині та близьким! Світла пам’ять та вічна шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Усі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це у Василівській церкві, де труна перебуватиме цілу ніч.
Завтра, 20 березня, о 13.00 там розпочнеться чин похорону, а звідти траурна процесія ненадовго вирушить до рідного дому захисника на вул. Озерну, 3а.
Тож мер попросив о 13.45 сформувати коридор шани вулицями Василівською, Луцькою, Данила Галицького, Степана Бандери, а далі вже на Заріччі – вулицями Героїв Майдану, Стемковського та Озерною.
Поховають 56-річного сержанта на Шистівському кладовищі.
«Щирі співчуття родині та близьким! Світла пам’ять та вічна шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Троє херсонців загинули, коли намагалися розібрати дрон
Сьогодні, 13:31
У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком
Сьогодні, 13:04
Який стиль катання на роликах підійде дітям
Сьогодні, 13:00