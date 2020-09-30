Який стиль катання на роликах підійде дітям





Дитячий фрірайд: особливості стилю для дітей

Якщо дитині не цікаво просто переміщатися ідеально рівною поверхнею на роликах, а його приваблюють складніші трюки і маневрування, можна подумати про стиль катання, який може йому найбільше підійти. Однак перед цим необхідно переконатися, що він чудово справляється з:

розгоном;

підтримкою балансу;

поворотами;

ходьбою на ковзанах;

гальмуванням.

Обираючи стиль катання для дитини, необхідно, в першу чергу, виходити з міркувань безпеки, спиратися на вже здобуті навички і брати до уваги характер дитини. Так, для активних дітей, які люблять швидку їзду та стрибки, підійде стиль фрірайду, який передбачає катання по бездоріжжю, подолання перешкод та стрибки з банків. Безумовно, цей стиль не підійде ролерам-початківцям з наймолодшої вікової категорії. Передбачається, що дитина повинна мати спеціальні дитячі ролики для фрірайду, які, наприклад, можна вибрати і купити на цьому сайті



Трюкове катання: основні навички, які потрібні дітям

Діти, які прагнуть підвищувати рівень своїх умінь у катанні на роликах, роблячи його ефектніше та видовищніше, можуть прагнути до освоєння трюкового катання. Починати варто з купівлі спеціальних роликів для FSK, здатних витримати додаткове навантаження на раму та черевики. Після цього – приступати до відточування базових вправ, які допоможуть у підвищенні майстерності трюкової їзди. В їх числі:



1. Стійка ролера - коліна зігнуті в положенні напівприсяд, корпус трохи нахилений вперед, руки допомагають утримувати рівновагу.

2. Правильне гальмування – техніка T- або V-стопа або припинення відштовхування та кочення до повної зупинки.

3. Безпечне падіння - ролер присідає навпочіпки і, використовуючи захисне екіпірування як точки опори, падає вперед на напівзігнуті руки.

4. «Ліхтарики» — п'яти разом, носки нарізно, коліна зігнуті, тіло нахилене вперед з наступним привставанням, розведенням ніг ширше за плечі, з'єднанням носків і випрямленням колін.

5. «Змійка» - зігнуті ноги їдуть паралельно одна одній, ролер виляє вправо і вліво, зображуючи повзучу змію.



Крім цього, необхідно навчитися і поворотам на роликах, руху спиною, з'їзду з гірок, катанню на одній нозі та безпечним стрибкам.



Дитячий слалом: вивчення техніки в стилі слалому для дітей

Такий вид ролерспорту як слалом не може не привернути увагу дітей, які віддають перевагу граціозному та ефектному катанню. Для занять їм також стануть у нагоді спеціальні ролики дитячі. Слалом на роликах – це один із найестетичніших видів спорту. Але він вимагає не менше фізичної підготовки, ніж фігурне катання. У слаломі ролер буквально танцює, об'їжджаючи конуси на високій швидкості. Складається враження, що його ноги ось-ось сплутаються в клубок, але цього не відбувається, тому що кожен його рух ретельно вивірений та прорахований.



Щоб стати в майбутньому справжнім слаломістом, дитина повинна освоїти базові елементи, серед яких:

кріс-крос - вміння зводити і розводити ноги, роблячи ліхтарик, яке надалі допоможе сильніше схрещувати ноги для виконання фігур;

бек крис-крос - вправа, аналогічна попередній, але спиною до доріжки;

мабрук - складається з кріс-кросу вперед, розвороту по дузі над конусом та виконання кріс-крос назад з розворотом над конусом.

Ігрове катання: ігрові елементи для збереження інтересу та розвитку дитячих навичок

Навчання дітей катанню на роликах не повинно мати примусово-обов'язкового характеру. Для дітей простіше отримувати та закріплювати навички в ігровій формі. Тому на початкових етапах і після отримання чергової навички має сенс у формі гри постаратися закріпити її, не акцентуючи на цьому увагу дитини. Серед таких ігор:

цятки - вчать умінню брати під контроль швидкість, правильно маневрувати або вчасно загальмувати;

вишибали - гра з невеликим та неважким м'ячем, вчить вираховувати траєкторію, робити миттєві повороти, ухиляючись від удару м'ячем;

смуга перешкод - штучно створена з підручних матеріалів, вона стане чудовим тренуванням різних маневрів, поворотів і розворотів, особливо, якщо включити в змагання катання «змійкою», «вісімкою», «на одній нозі», «задом наперед».

Ігрове катання – не тільки корисний у навчанні елемент, але й чудовий спосіб проведення часу на свіжому повітрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Катання на роликах - сучасний та дуже популярний вид проведення активного дозвілля, яким із задоволенням займаються і дорослі, і діти. Навчитися їздити на роликах може кожен, причому чим молодший ролер, тим швидше закріплюється навичка. Роликові ковзани допомагають дитині навчитися добре тримати рівновагу та маневрувати, дозволяють весело та з користю проводити час у компанії однолітків або у колі спортивної родини. Багато дітей цілком здатні просто спокійно кататися у парках. Однак є й такі, що хочуть освоїти інші стилі, які зміцнюють фізичну форму та підвищують рівень адреналіну.Якщо дитині не цікаво просто переміщатися ідеально рівною поверхнею на роликах, а його приваблюють складніші трюки і маневрування, можна подумати про стиль катання, який може йому найбільше підійти. Однак перед цим необхідно переконатися, що він чудово справляється з:Обираючи стиль катання для дитини, необхідно, в першу чергу, виходити з міркувань безпеки, спиратися на вже здобуті навички і брати до уваги характер дитини. Так, для активних дітей, які люблять швидку їзду та стрибки, підійде стиль фрірайду, який передбачає катання по бездоріжжю, подолання перешкод та стрибки з банків. Безумовно, цей стиль не підійде ролерам-початківцям з наймолодшої вікової категорії. Передбачається, що дитина повинна мати спеціальні дитячі ролики для фрірайду, які, наприклад, можна вибрати і купити на цьому сайті https://myroller.com.ua/ua/roliki/detskie-roliki/ , та відповідне екіпірування.Діти, які прагнуть підвищувати рівень своїх умінь у катанні на роликах, роблячи його ефектніше та видовищніше, можуть прагнути до освоєння трюкового катання. Починати варто з купівлі спеціальних роликів для FSK, здатних витримати додаткове навантаження на раму та черевики. Після цього – приступати до відточування базових вправ, які допоможуть у підвищенні майстерності трюкової їзди. В їх числі:1. Стійка ролера - коліна зігнуті в положенні напівприсяд, корпус трохи нахилений вперед, руки допомагають утримувати рівновагу.2. Правильне гальмування – техніка T- або V-стопа або припинення відштовхування та кочення до повної зупинки.3. Безпечне падіння - ролер присідає навпочіпки і, використовуючи захисне екіпірування як точки опори, падає вперед на напівзігнуті руки.4. «Ліхтарики» — п'яти разом, носки нарізно, коліна зігнуті, тіло нахилене вперед з наступним привставанням, розведенням ніг ширше за плечі, з'єднанням носків і випрямленням колін.5. «Змійка» - зігнуті ноги їдуть паралельно одна одній, ролер виляє вправо і вліво, зображуючи повзучу змію.Крім цього, необхідно навчитися і поворотам на роликах, руху спиною, з'їзду з гірок, катанню на одній нозі та безпечним стрибкам.Такий вид ролерспорту як слалом не може не привернути увагу дітей, які віддають перевагу граціозному та ефектному катанню. Для занять їм також стануть у нагоді спеціальні ролики дитячі. Слалом на роликах – це один із найестетичніших видів спорту. Але він вимагає не менше фізичної підготовки, ніж фігурне катання. У слаломі ролер буквально танцює, об'їжджаючи конуси на високій швидкості. Складається враження, що його ноги ось-ось сплутаються в клубок, але цього не відбувається, тому що кожен його рух ретельно вивірений та прорахований.Щоб стати в майбутньому справжнім слаломістом, дитина повинна освоїти базові елементи, серед яких:Навчання дітей катанню на роликах не повинно мати примусово-обов'язкового характеру. Для дітей простіше отримувати та закріплювати навички в ігровій формі. Тому на початкових етапах і після отримання чергової навички має сенс у формі гри постаратися закріпити її, не акцентуючи на цьому увагу дитини. Серед таких ігор:Ігрове катання – не тільки корисний у навчанні елемент, але й чудовий спосіб проведення часу на свіжому повітрі.

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