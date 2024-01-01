Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині

Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині
Працівники СБУ затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ на Миколаївщині із допомогою дронів.

Про це в телеграмі інформує СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора воєнної розвідки рф, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.
Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині

Щоб відслідкувати місця базування української ППО, фігурант запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації.
Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині

Отриману інформацію він месенджером передавав «зв’язковому» російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут», який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами.
Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині

Рашисти планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО.
Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині

Служба безпеки викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. Це дозволило «покроково» задокументувати фігуранта та завчасно убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ.

На фінальному етапі оперативних заходів зловмисника було затримано у власному помешканні.

Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.
Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині

За наявними даними, ворожий поплічник міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників.

У ході розслідування встановлено, що зловмисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу.

У поле зору окупантів він потрапив через публікацію власних коментарів у російських Телеграм-каналах, де він підтримував агресивну війну проти України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Теги: зрадники, СБУ
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