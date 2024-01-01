Польські фермери проведуть масштабні акції протесту по всій країні 20 березня
Сьогодні, 13:10
У середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій з сільськогосподарською технікою та блокад у близько 400 місць по всій території Польщі.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протести заплановані на важливих дорогах на під'їзних шляхах до Варшави.
Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.
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Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протести заплановані на важливих дорогах на під'їзних шляхах до Варшави.
Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.
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