Перестало битись серце Героя з Волині Ігоря Остапчука

Ігоря Миколайовича Остапчука.



Про це Ігор Пальонка.



"56-річний сержант, у якого за плечима досвід дворічної служби в АТО, не вагаючись, став до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення.



Брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення. Після одужання досвідченого артилериста Ігоря Остапчука призначили інструктором навчального батальйону на рівненському полігоні, де займався підготовкою військовослужбовців.



У бійця залишилась мама, дружина та син. Щирі співчуття рідним померлого захисника. Вічна пам’ять та шана Воїну!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та місце прощання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 березня, перестало битись серце волинського захисника, мешканця села ЗаріччяПро це повідомив міський голова Володимира"56-річний сержант, у якого за плечима досвід дворічної служби в АТО, не вагаючись, став до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення.Брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення. Після одужання досвідченого артилериста Ігоря Остапчука призначили інструктором навчального батальйону на рівненському полігоні, де займався підготовкою військовослужбовців.У бійця залишилась мама, дружина та син. Щирі співчуття рідним померлого захисника. Вічна пам’ять та шана Воїну!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та місце прощання повідомлять згодом.

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