Перестало битись серце Героя з Волині Ігоря Остапчука

Перестало битись серце Героя з Волині Ігоря Остапчука
Сьогодні, 18 березня, перестало битись серце волинського захисника, мешканця села Заріччя Ігоря Миколайовича Остапчука.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"56-річний сержант, у якого за плечима досвід дворічної служби в АТО, не вагаючись, став до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення.

Брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення. Після одужання досвідченого артилериста Ігоря Остапчука призначили інструктором навчального батальйону на рівненському полігоні, де займався підготовкою військовослужбовців.

У бійця залишилась мама, дружина та син. Щирі співчуття рідним померлого захисника. Вічна пам’ять та шана Воїну!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та місце прощання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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