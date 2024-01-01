Перестало битись серце Героя з Волині Ігоря Остапчука
Сьогодні, 15:45
Сьогодні, 18 березня, перестало битись серце волинського захисника, мешканця села Заріччя Ігоря Миколайовича Остапчука.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"56-річний сержант, у якого за плечима досвід дворічної служби в АТО, не вагаючись, став до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення.
Брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення. Після одужання досвідченого артилериста Ігоря Остапчука призначили інструктором навчального батальйону на рівненському полігоні, де займався підготовкою військовослужбовців.
У бійця залишилась мама, дружина та син. Щирі співчуття рідним померлого захисника. Вічна пам’ять та шана Воїну!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та місце прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"56-річний сержант, у якого за плечима досвід дворічної служби в АТО, не вагаючись, став до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення.
Брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення. Після одужання досвідченого артилериста Ігоря Остапчука призначили інструктором навчального батальйону на рівненському полігоні, де займався підготовкою військовослужбовців.
У бійця залишилась мама, дружина та син. Щирі співчуття рідним померлого захисника. Вічна пам’ять та шана Воїну!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та місце прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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