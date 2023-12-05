Дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі

Дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі
Курйозний випадок трапився у Німеччині. Дружина Сергія Нечаєва – посла росії в Німеччині – прийшла голосувати за путіна в посольстві РФ у жовто-блакитному шарфі.

Про це у телеграмі повідомляє український журналіст Юрій Бутусов.

«Звичайно, в такому шарфі в Берліні до людини ставляться з повагою, а ходити в триколорі - це висока ймовірність відчувати ворожість і підозру до себе. Злочинці лицемірно маскуються під порядних людей», - зазначив Юрій Бутусов.

Він опублікував відео із цим курйозом.



Нагадаємо, понад 50 країн-учасниць ООН засудили так звані "вибори" президента рф, які проводить росія на окупованих територіях України.

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Теги: курйоз, світ
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