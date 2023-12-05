Дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі

Курйозний випадок трапився у Німеччині. Дружина– посла росії в Німеччині – прийшла голосувати за путіна в посольстві РФ у жовто-блакитному шарфі.Про це у телеграмі повідомляє український журналіст«Звичайно, в такому шарфі в Берліні до людини ставляться з повагою, а ходити в триколорі - це висока ймовірність відчувати ворожість і підозру до себе. Злочинці лицемірно маскуються під порядних людей», - зазначив Юрій Бутусов.Він опублікував відео із цим курйозом.Нагадаємо,, які проводить росія на окупованих територіях України.