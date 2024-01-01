Втікав від патрульних та в'їхав у дерево: у Луцьку затримали 17-річного водія

Тікав і не мав документів: патрульні склали адмінматеріали на 17-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Цими вихідними, під час дії комендантської години, патрульні помітили легковик BMW, який рухався вулицями Луцька без ближнього світла фар та державного номерного знаку.Патрульні подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР. У результаті керманич не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево.З’ясувалося, що автомобілем керував 17-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія. На водія інспектори склали 5 адмінматеріалів, відповідно до вчинених правопорушень.На щастя в цій автопригоді ніхто не постраждав.