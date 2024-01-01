Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти

Олександр Демчук із Волині.



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У Цуманській громаді розповіли, що захисник вважався зниклим безвісти, а 18 березня батькам захисника повідомили про його загибель.



Демчук Олександр Анатолійович - житель села Липне. 12 лютого Олександр відзначив 36-річчя. А 23 лютого загинув біля н.п Роботине Пологівського району Запорізької області.



Про час та дату поховання повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік населеного пункту Роботине на Запоріжжі загинув військовослужбовецьіз Волині.Про це повідомляє ВСН У Цуманській громаді розповіли, що захисник вважався зниклим безвісти, а 18 березня батькам захисника повідомили про його загибель.Демчук Олександр Анатолійович - житель села Липне. 12 лютого Олександр відзначив 36-річчя. А 23 лютого загинув біля н.п Роботине Пологівського району Запорізької області.Про час та дату поховання повідомлять згодом.

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