Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти
Неподалік населеного пункту Роботине на Запоріжжі загинув військовослужбовець Олександр Демчук із Волині.

Про це повідомляє ВСН.

У Цуманській громаді розповіли, що захисник вважався зниклим безвісти, а 18 березня батькам захисника повідомили про його загибель.

Демчук Олександр Анатолійович - житель села Липне. 12 лютого Олександр відзначив 36-річчя. А 23 лютого загинув біля н.п Роботине Пологівського району Запорізької області.

Про час та дату поховання повідомлять згодом.
Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти

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Теги: загиблі, війна
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