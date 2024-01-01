Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:13
Неподалік населеного пункту Роботине на Запоріжжі загинув військовослужбовець Олександр Демчук із Волині.
Про це повідомляє ВСН.
У Цуманській громаді розповіли, що захисник вважався зниклим безвісти, а 18 березня батькам захисника повідомили про його загибель.
Демчук Олександр Анатолійович - житель села Липне. 12 лютого Олександр відзначив 36-річчя. А 23 лютого загинув біля н.п Роботине Пологівського району Запорізької області.
Про час та дату поховання повідомлять згодом.
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Про це повідомляє ВСН.
У Цуманській громаді розповіли, що захисник вважався зниклим безвісти, а 18 березня батькам захисника повідомили про його загибель.
Демчук Олександр Анатолійович - житель села Липне. 12 лютого Олександр відзначив 36-річчя. А 23 лютого загинув біля н.п Роботине Пологівського району Запорізької області.
Про час та дату поховання повідомлять згодом.
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