«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності

«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності
СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян ЄС.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж.

У результаті спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримано трьох організаторів оборудки.
«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності
«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності
«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності

Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС.

У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.

Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.

Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували.

Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на «старті» їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.



Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном.

Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.
«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм загрожує до 8 років тюрми.

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Теги: шахраї, Україна
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