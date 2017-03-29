На перехресті в Луцьку не розминулися дві автівки
Сьогодні, 14:24
Ще одна дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 березня, трапилася в обласному центрі Волині.
Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, автопригода трапилася 18 березня на перехресті вулиць Авторемонтної і Дубнівської у Луцьку.
Зіткнулися автомобілі марок «Сітроен» та «Опель». В обох машин – незначні механічні ушкодження.
На місці аварії працюють правоохоронці.
Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, автопригода трапилася 18 березня на перехресті вулиць Авторемонтної і Дубнівської у Луцьку.
Зіткнулися автомобілі марок «Сітроен» та «Опель». В обох машин – незначні механічні ушкодження.
На місці аварії працюють правоохоронці.