На перехресті в Луцьку не розминулися дві автівки

На перехресті в Луцьку не розминулися дві автівки
Ще одна дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 березня, трапилася в обласному центрі Волині.

Про це пише Конкурент.

За словами очевидців, автопригода трапилася 18 березня на перехресті вулиць Авторемонтної і Дубнівської у Луцьку.

Зіткнулися автомобілі марок «Сітроен» та «Опель». В обох машин – незначні механічні ушкодження.

На місці аварії працюють правоохоронці.