Сповістили про смерть військового з Волині

Андрія Душейка.



Про це пише



Помер військовий із села Холопичі Затурцівської громади Андрій Анатолійович Душейко.



Чоловік перебував на військовій службі, - повідомляє про втрату голова Затурцівської громади Юрій Ковальчук.



«Зараз тіло Андрія перебуває в місті Львові. Про його прибуття до Холопичів та дату поховання повідомимо додатково», – зазначив Ковальчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя військовослужбовця із села Холопичі Затурцівської громади на ВолиніПро це пише Район. Локачі Помер військовий із села Холопичі Затурцівської громади Андрій Анатолійович Душейко.Чоловік перебував на військовій службі, - повідомляє про втрату голова Затурцівської громади«Зараз тіло Андрія перебуває в місті Львові. Про його прибуття до Холопичів та дату поховання повідомимо додатково», – зазначив Ковальчук.

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