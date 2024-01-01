Сповістили про смерть військового з Волині

Сповістили про смерть військового з Волині
Обірвалося життя військовослужбовця із села Холопичі Затурцівської громади на Волині Андрія Душейка.

Про це пише Район. Локачі.

Помер військовий із села Холопичі Затурцівської громади Андрій Анатолійович Душейко.

Чоловік перебував на військовій службі, - повідомляє про втрату голова Затурцівської громади Юрій Ковальчук.

«Зараз тіло Андрія перебуває в місті Львові. Про його прибуття до Холопичів та дату поховання повідомимо додатково», – зазначив Ковальчук.


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Теги: загиблі, війна
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