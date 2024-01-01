Уряд додатково виділив 5 мільярдів на дрони для ЗСУ

закупівлю дронів для ЗСУ.



Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, додаткові 5 мільярдів гривень виділили сьогодні, 18 березня, для сил безпеки й оборони.



Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій.



«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», - заявив Денис Шмигаль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України виділив додатково 5 мільярдів гривень наПро це у телеграмі повідомив прем’єр-міністрЗа його словами, додаткові 5 мільярдів гривень виділили сьогодні, 18 березня, для сил безпеки й оборони.Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій.«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», - заявив Денис Шмигаль.

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