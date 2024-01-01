Уряд додатково виділив 5 мільярдів на дрони для ЗСУ
Сьогодні, 13:58
Кабінет міністрів України виділив додатково 5 мільярдів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.
Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, додаткові 5 мільярдів гривень виділили сьогодні, 18 березня, для сил безпеки й оборони.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій.
«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», - заявив Денис Шмигаль.
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Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, додаткові 5 мільярдів гривень виділили сьогодні, 18 березня, для сил безпеки й оборони.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій.
«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», - заявив Денис Шмигаль.
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