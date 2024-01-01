У лікарні обірвалося життя Героя Володимира Шишка з Волині

У лікарні обірвалося життя Героя Володимира Шишка з Волині
Під час лікування у медичному закладі зупинилося серце волинського військовослужбовця Володимира Шишка.

Про це інформує Район. Локачі.

В результаті хвороби, в лікарні помер військовослужбовець Володимир Володимирович Шишко.

Чоловік був жителем села Павловичі Затурцівської громади, - зазначає голова громади Юрій Ковальчук.

«Він проходив службу в 14 ОМБР, за станом здоровя Володимира перевели до Першого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки», – додав голова громади.

Про час зустрічі та дату поховання повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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