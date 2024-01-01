У лікарні обірвалося життя Героя Володимира Шишка з Волині

Володимира Шишка.



Про це інформує



В результаті хвороби, в лікарні помер військовослужбовець Володимир Володимирович Шишко.



Чоловік був жителем села Павловичі Затурцівської громади, - зазначає голова громади Юрій Ковальчук.



«Він проходив службу в 14 ОМБР, за станом здоровя Володимира перевели до Першого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки», – додав голова громади.



Про час зустрічі та дату поховання повідомлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час лікування у медичному закладі зупинилося серце волинського військовослужбовцяПро це інформує Район. Локачі В результаті хвороби, в лікарні помер військовослужбовець Володимир Володимирович Шишко.Чоловік був жителем села Павловичі Затурцівської громади, - зазначає голова громади«Він проходив службу в 14 ОМБР, за станом здоровя Володимира перевели до Першого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки», – додав голова громади.Про час зустрічі та дату поховання повідомлять додатково.

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