У лікарні обірвалося життя Героя Володимира Шишка з Волині
Сьогодні, 14:08
Під час лікування у медичному закладі зупинилося серце волинського військовослужбовця Володимира Шишка.
Про це інформує Район. Локачі.
В результаті хвороби, в лікарні помер військовослужбовець Володимир Володимирович Шишко.
Чоловік був жителем села Павловичі Затурцівської громади, - зазначає голова громади Юрій Ковальчук.
«Він проходив службу в 14 ОМБР, за станом здоровя Володимира перевели до Першого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки», – додав голова громади.
Про час зустрічі та дату поховання повідомлять додатково.
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Про це інформує Район. Локачі.
В результаті хвороби, в лікарні помер військовослужбовець Володимир Володимирович Шишко.
Чоловік був жителем села Павловичі Затурцівської громади, - зазначає голова громади Юрій Ковальчук.
«Він проходив службу в 14 ОМБР, за станом здоровя Володимира перевели до Першого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки», – додав голова громади.
Про час зустрічі та дату поховання повідомлять додатково.
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