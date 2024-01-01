На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком

Олегом Терещуком.



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"16 березня в с. Тельчі Колківської громади попрощалися із мужнім захисником України, 43-річним стрілком 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Олегом Терещуком. Його здоров’я було підірване війною, серце Воїна зупинилось 11 березня на Харківщині", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це пише газета "Нова доба"."16 березня в с. Тельчі Колківської громади попрощалися із мужнім захисником України, 43-річним стрілком 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Олегом Терещуком. Його здоров’я було підірване війною, серце Воїна зупинилось 11 березня на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

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