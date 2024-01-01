На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком

На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком
На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком.

Про це пише газета "Нова доба".

"16 березня в с. Тельчі Колківської громади попрощалися із мужнім захисником України, 43-річним стрілком 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Олегом Терещуком. Його здоров’я було підірване війною, серце Воїна зупинилось 11 березня на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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