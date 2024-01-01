Військового з Луцька нагородили за мужність на війні

Військового з Луцька нагородили за мужність на війні
Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня молодшому сержанту Богдану Висоцькому.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня молодшого сержанта Висоцького Богдана Юрійовича.
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні

Міський голова подякував Богдану Висоцькому за службу, захист Батьківщини, гідне виконання своїх обов’язків та побажав міцного здоров’я, Божого захисту та якомога швидшої перемоги Україні. А батькові — за виховання мужнього сина.
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні

Нагадаємо, раніше нагородили добровольця, який нині вчителює на Волині.

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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