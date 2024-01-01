Військового з Луцька нагородили за мужність на війні

Ігор Поліщук вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня молодшому сержанту Богдану Висоцькому.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня молодшого сержанта Висоцького Богдана Юрійовича.



Міський голова подякував Богдану Висоцькому за службу, захист Батьківщини, гідне виконання своїх обов’язків та побажав міцного здоров’я, Божого захисту та якомога швидшої перемоги Україні. А батькові — за виховання мужнього сина.



Нагадаємо, раніше нагородили добровольця, який нині вчителює на Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головавручив орден «За мужність» ІІІ ступеня молодшому сержантуПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня молодшого сержанта Висоцького Богдана Юрійовича.Міський голова подякував Богдану Висоцькому за службу, захист Батьківщини, гідне виконання своїх обов’язків та побажав міцного здоров’я, Божого захисту та якомога швидшої перемоги Україні. А батькові — за виховання мужнього сина.Нагадаємо, раніше, який нині вчителює на Волині.

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