Кількість відкачаної на півночі Волині води перевищила об’єм деяких водосховищ





Про це повідомляє



Заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук розповів, що наразі продовжують працювати 11 насосних станцій. Всього в області їх є 46.



Загалом, каже Ростислав Кравчук, зимово-весняний паводок на Волині йде на спад. Підтопленими залишаються 9 115 гектарів у Ковельському та Камінь-Каширському районах.



"Вже немає жодної господарської будівлі затопленої чи підтопленої. Максимальну їх кількість, понад 250 садиб, ми фіксували в середині лютого", — зазначив заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області.



Річки теж пішли на спад, додав Ростислав Кравчук. Йдеться про Прип'ять, Стохід, Стир і Західний Буг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Насосні станції на півночі Волині від початку 2024 року, станом на 18 березня, відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води. Це більше, ніж у деяких водосховищах, як-от Муромське чи Великобурлуцьке.Про це повідомляє Суспільне Заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в областірозповів, що наразі продовжують працювати 11 насосних станцій. Всього в області їх є 46.Загалом, каже Ростислав Кравчук, зимово-весняний. Підтопленими залишаються 9 115 гектарів у Ковельському та Камінь-Каширському районах."Вже немає жодної господарської будівлі затопленої чи підтопленої. Максимальну їх кількість, понад 250 садиб, ми фіксували в середині лютого", — зазначив заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області.Річки теж пішли на спад, додав Ростислав Кравчук. Йдеться про Прип'ять, Стохід, Стир і Західний Буг.

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