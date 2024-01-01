Кількість відкачаної на півночі Волині води перевищила об’єм деяких водосховищ

Кількість відкачаної на півночі Волині води перевищила об’єм деяких водосховищ
Насосні станції на півночі Волині від початку 2024 року, станом на 18 березня, відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води. Це більше, ніж у деяких водосховищах, як-от Муромське чи Великобурлуцьке.

Про це повідомляє Суспільне.

Заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук розповів, що наразі продовжують працювати 11 насосних станцій. Всього в області їх є 46.

Загалом, каже Ростислав Кравчук, зимово-весняний паводок на Волині йде на спад. Підтопленими залишаються 9 115 гектарів у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

"Вже немає жодної господарської будівлі затопленої чи підтопленої. Максимальну їх кількість, понад 250 садиб, ми фіксували в середині лютого", — зазначив заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області.

Річки теж пішли на спад, додав Ростислав Кравчук. Йдеться про Прип'ять, Стохід, Стир і Західний Буг.

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Теги: підтоплення, Волинь
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